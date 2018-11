Viso cuenta con Melo a pesar de su deseo de salir del club

El entrenador del Algeciras, Javi Viso, indicó ayer en la rueda de prensa previa al duelo del domingo con el Betis Deportivo que Melo estará disponible para el partido a pesar de haber expresado su deseo de salir del club.

“Melo nos comunica que tiene una oferta de trabajo en un club y él se lo piensa. Está a gusto aquí, no se quiere marchar, pero tiene un tema familiar y por ahora está todo en el aire. Sigue entrenando sin ninguna pega, simplemente ha comunicado una oferta que tiene. No quiere decir que se vaya o no se vaya. Es un jugador muy importante en este equipo, no podemos permitir que un futbolista se vaya por una oferta, la dirección deportiva y el jugador deben llegar a un entendimiento. Él está contento aquí, está entrenando bien y no tiene problemas. Nos ha comunicado que tiene una buena oferta, sin más”, explicó el técnico.

Sobre Travis Bowen, delantero que está aprueba, Viso explicó: “Está entrenando con nosotros. Nosotros buscamos un delantero. Sabemos que es complicado ver a estas alturas de temporada a un futbolista, tiene que despuntar muchísimo. Tiene cualidades muy buenas y se le ven detalles técnicos, pero luego a nivel de competición lo mismo no se adapta”, indicó.

Cuestionado por las salidas de Chapa y Borja, el entrenador indicó que por el momento están teniendo pocos minutos “porque el equipo tiene una buena dinámica. Se le ofrece salir a otro club cedidos para que tengan minutos y si es posible, porque lo hagan muy bien, repescarlos”, explicó.