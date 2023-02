El vestuario del Algeciras cierra filas en torno a Ania

El temporal del Estrecho se ha establecido en el seno del Algeciras CF y de una afición aún muy afectada por la derrota del pasado domingo ante el colista Ceuta. En el Nuevo Mirador tratan de mantenerse al margen del cisma abierto en las gradas, entre una hinchada que demanda medidas ante la caída libre de un equipo que sigue al borde del precipicio del descenso del grupo I de la Primera Federación. El vestuario, no obstante, ha cerrado filas en torno a la figura de su entrenador, de un Iván Ania que pasa por sus horas más complicadas como albirrojo.

Con parte de la hinchada pidiendo al club el puesto del técnico asturiano, la plantilla sabe que ahora más que nunca tiene el futuro de Ania en sus manos (y en sus piernas). Los jugadores acabaron muy tocados tras el último varapalo, pero mantienen la "confianza" en el míster y el convencimiento de que el grupo está capacitado para revertir la situación en las quince jornadas que restan.

Borja Fernández se erigió en el portavoz de la caseta tras perder ante el Ceuta. El centrocampista gallego transmitió el sentir de sus compañeros: "Estamos un poco en shock", confesó para añadir inmediatamente: "Pero no hay tiempo para lamentarse".

"Te quedas un poco en shock porque, tras el partido que haces, dos acciones te remontan y no sabes muy bien cómo", trató de explicar Borja. "Jugamos bien y lo teníamos controlado", reflexionó el vigués.

"La situación es difícil, dura, y el equipo está jodido y triste. Nosotros nos metimos en esto y nosotros tenemos que salir", aseguró Borja con un mensaje muy similar al que expresó Ania en su comparecencia ante los medios.

Borja subrayó que el vestuario mantiene "la confianza en el grupo y en el míster" y entiende que es momento de "cerrar filas" también por parte de los futbolistas.

"Es complicado porque durante todo el partido haces muchas cosas bien, lo que entrenas lo llevas a cabo y en dos acciones te condenan cuando no habían llegado", retomó sobre lo ocurrido ante el Ceuta. "No sé qué tenemos que hacer", se preguntó para responderse a sí mismo: "Entrenarnos, pensar en la Cultu y afrontarlo de la mejor manera posible".

"No hay tiempo para lamentarse. Tenemos que hacernos fuertes y cerrar líneas para los quince partidos que quedan", continuó Borja, que considera que "si no se pueden conseguir los tres puntos, hay que intentar no perder el que tienes".

El gallego entiende perfectamente la crisis entre la afición: "Más descontentos que ellos estamos nosotros, que somos lo que debemos darle la vuelta a la situación y nos llevamos esto a casa".

"No podemos ahora hacer esa separación plantilla-afición, sigo confiando en este grupo y tenemos que estar juntos en las quince jornadas que tenemos por delante".