Alejandro Acejo: "La valoración es sencilla: en dos minutos tiramos el partido"

Alejandro Acejo, entrenador del Sevilla Atlético, hizo un conciso resumen del duelo en el que su equipo cayó ante el Algeciras CF por 3-0. "La valoración es sencilla: en dos minutos tiramos el partido", afirmó.

"Por ocasiones, tuvimos tres o cuatro en la segunda parte, que ante el nivel de la categoría y del rival me parecen bastantes situaciones claras. Lo intentamos, pero el rival se encontró con una situación muy cómoda en los dos primeros minutos propia de errores nuestros", indicó el técnico hispalense.

El preparador sevillista restó importancia a que el Algeciras se quedara con uno menos con toda la segunda parte por delante. "La expulsión no cambia nada con un 2-0, es solo una pequeña ventaja en estos niveles en los que los equipos saben jugar con este tipo de situaciones, aunque sí es una ventaja real al quedarse con uno menos. En la segunda parte tuvimos al Algeciras metido en su campo, pero es un equipo que sabe estar, se planta bien y sabe manejar bien los tiempos. Y entre que parece que los balones han desaparecido, me parece lamentable", dio el técnico.

Acejo incidió en los errores cometidos por su equipo. "El Algeciras se encontró con dos goles porque si examinas la primera parte, excepto los dos goles, Alfonso no hizo ninguna parada. El primer gol con un penalti innecesario y el segundo en un error nuestro. Te vas con la sensación que te vas al descanso perdiendo 2-0 con dos errores puntuales tuyos, que en condiciones normales no debes cometer. Pero así es el fútbol, te equivocas y la categoría no te permite ningún tipo de error".

"No tengo dudas de mi equipo porque llevamos jugando finales cinco meses, son jugadores que están capacitados para jugar en cualquier tipo de situación. Con la victoria del Cornellá, que es el equipo al que teníamos ganado el golaveraje, sabemos que va a estar reñido hasta el final y así tenemos que seguir, pensando que tenemos otro partido complicado la semana que viene y a seguir presentando nuestras credenciales para mantener la categoría", sentenció el entrenador del filial sevillista.