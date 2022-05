Ania: "Lo sólido que pudimos estar con uno menos fue gracias al oficio de los jugadores"

El entrenador del Algeciras, Iván Ania, celebró una victoria, sobre el Sevilla Atlético, que permite a su equipo soñar con un puesto en el play-off tras dejar una imagen de "solidez" que achacó tanto a los once titulares como a los que salieron desde el banquillo.

El técnico entiende que el Algeciras no sufrió en momento alguno "peligro real". "En cuanto a numero de ocasiones, una de cabeza casi al final, pero Pol no tuvo que hacer ninguna parada de mérito", dijo.

"Se nos puso muy de cara el partido con el primer gol tan rápido, en un penalti claro, y después hubo momentos en los que entendimos dónde teníamos los espacios. Sabíamos que el extremo que saltaba al lateral iba a dejar un hueco a su espalda y en ciertos momentos lo supimos aprovechar. En otros no tanto", reflexionó.

"Creo que en el momento en el que nos estaban dominando fuimos capaces de hacer ese segundo gol que ya cambió totalmente el partido. Luego se nos puso cuesta arriba con la expulsión, pero cuando vas con un marcador de dos a cero, jugando en casa, ya es más difícil que se te pueda ir. Nos llevamos tres puntos que son merecidos y nos vienen muy bien para romper esa racha sin ganar en casa, después de cuatro empates", explicó.

Para Ania, la diferencia respecto a otros encuentros fue que esta vez el Algeciras "la que tuvo para hacer el segundo la metió y en otros partidos no". "Si no, posiblemente estaríamos hablando de alguna victoria más"." Estoy contento con el esfuerzo de los jugadores y el sacrificio cuando nos quedamos con uno menos. Y por la sensación de solidez que transmitió el equipo", apostilló.

El entrenador no quiso entrar en el tema de los arbitrajes. "Queda tan poco, estamos ahí y tenemos que centrar la energía en el partido de San Fernando. Ir allí a intentar ganar y estar en la pelea hasta el final", contestó.

El técnico estaba contento con los cambios. "Los hicimos rápidos para que ellos no estuvieran cómodos. El cansancio se estaba notando y nos dieron frescura. Muchas veces los partidos no lo ganan solo los once que empiezan, sino que los que entran del banquillo aportan mucho y esta vez es un claro ejemplo de eso. Lo sólido que pudimos estar con uno menos fue gracias al oficio de los jugadores y a lo que aportaron los cambios", resumió.

Ahora, Ania y sus jugadores afrontan lo que queda de Liga con la máxima ilusión. "Dependemos de nosotros porque jugamos contra equipos con nuestro mismo objetivo. Por eso hay que centrarse en nuestros partidos. Vamos a ser ambiciosos. Noto la ilusión en la ciudad y en el estadio, la gente del club lo sentimos y ojalá que podamos brindarles una victoria para catapultarnos arriba definitivamente", concluyó.