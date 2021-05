El entrenador de la UD Sanse, Marcos Jiménez, compareció tras la derrota de su equipo ante el Algeciras CF (1-3) que le privó de jugar la final del playoff de ascenso a Segunda división y destacó que el conjunto albirrojo "fue muy efectivo en sus ataques", al que dio "la enhorabuena" por la victoria.

"Si miramos el resultado no puedo hacer una valoración positiva. Tuvimos ocasiones de gol pero no fuimos capaces de materializarlas. Tuvimos un mal arranque de partido en los dos primeros minutos y el equipo no salió como debía de salir. A partir de ahí estuvimos mejor pero el Algeciras fue muy efectivo en sus ataques y nosotros no materializamos nuestras ocasiones de gol", comentó sobre el desarrollo del encuentro.

Preguntado sobre si la victoria del Algeciras fue justa, respondió "Fueron muy efectivos en ataque, hicieron un partido muy en la línea de como han estado durante todo el año. Quizás no hicieron un juego tan combinativo y buscaron un juego un poco más directo. Perdimos por 1-3, y nosotros no destacamos por encima de ellos para reivindicar la victoria. En el campo metieron más goles y es motivo suficiente para darles la enhorabuena".

Jiménez evitó realizar críticas al colegiado: "Me pareció ver una mano (en el área) pero no es nada que condicione el partido. Los árbitros tuvieron una actitud muy educada con nosotros, que es lo que siempre pido al trío arbitral. Los últimos 10 o 15 minutos se jugó muy poco al fútbol, con continuas pérdidas de tiempo pero son cosas propias del fútbol y a veces toca hacerlas y otras que te las hagan".

Respecto a los aspectos en los que había fallado su equipo durante el encuentro, dijo: "Nos faltó un poquito de pausa, de definición. En el arranque teníamos que haber estado mucho más tranquilos pero en general gozamos de oportunidades y en los goles del rival teníamos que haber sido más contundentes y más precisos en las acciones defensivas."