Iván Ania: "Cuando hicieron el segundo gol no tuvimos capacidad de reacción"

Iván Ania, entrenador del Algeciras CF, dijo que la clave de la derrota por 1-3 ante el Atlético Sanluqueño estuvo en la primera parte. "Generas las ocasiones suficientes para dejar el partido finiquitado, no lo haces, te empatan en el 47' y te vas con una sensación totalmente distinta. Salimos bien en la segunda parte y antes de su gol tuvimos la ocasión de Ávaro, que da en el palo, y cuando hacen el segundo no tenemos capacidad de reacción. Asumo la responsabilidad del resultado. Estamos fastidiados y dolidos porque teníamos mucha fe en que este partido nos permitiera meternos arriba y afrontar lo que queda hasta el parón de Navidad con confianza, pero en la segunda parte no estuvimos bien. No tuvimos capacidad de crear ocasiones, se metieron atrás y no fuimos capaces", explicó el técnico.

El preparador asturiano compara esta situación con la buena racha vivida en los primeros compases de la competición. "Son momentos de la temporada que algunas veces te favorecen y otras te perjudican. La primera parte me recordaba al día del Llagostera, que tuvimos muchas situaciones de área y nos fuimos 3-0 con una eficacia casi total. Hoy tuvimos cinco ocasiones y solo anotamos uno. Son momentos duros con tres derrotas consecutivas. Esto es ahora para gente con personalidad, que no le queme el balón, y no podemos pensar más allá de que los que tenemos que sacar esto somos los mismos que encadenamos ocho partidos sin perder. La categoría es de rachas. Solo hay que ver las dinámicas del Sevilla, el Linares y el San Fernando, que ahora están muy bien aunque parecían muy desahuciados. Nosotros necesitamos una victoria que nos devuelva esas sensaciones", reconoció el entrenador albirrojo.

Ania volvió a hablar del fondo de armario de la plantilla. "Las soluciones las tenemos que encontrar en el banquillo. Nosotros no las encontramos más allá de que sean cambiar hombre por hombre. Hoy por ejemplo lo intentamos dejando un solo hombre de pivote. Podemos hacer cinco cambios y solo hicimos dos porque la mayoría de cambios son defensivos. Soy el máximo responsable y voy a dejarme la vida por darle la vuelta a esta situación negativa".

"Con lo que tengo trato de sacar lo máximo. Cuando nos ponemos por delante sí tenemos alternativas, se pueden poner dobles laterales..., pero cuando vamos por detrás es más complicado. Lo que nos hizo daño fue el gol que nos hizo llegar al descanso con una situación más inesperada", destacó el preparador del Algeciras.