Las sanciones de Borja Vicent y Josemi obligan a retocar la revolución del Algeciras

La revolución del Algeciras CF no podrá tener continuidad. Al menos no en su totalidad ya que los albirrojos pierden por sanción a Borja Vicent y Josemi, ambos por acumulación de cinco tarjetas amarillas. Emilio Fajardo tendrá que recomponer el once para la visita del domingo al Betis Deportivo (12:00), duelo para el que recupera al central algecireño Pablo de Castro.

El técnico del Algeciras afirmó, tras la victoria del pasado domingo ante el Puente Genil, que los jugadores se habían ganado en el campo el derecho a seguir en la alineación. Sin embargo, los castigados federativos inhabilitan para esta jornada a Borja Vicent, un fijo, y a Josemi, una de las gratas novedades en su regreso.

Los albirrojos pierden mucho músculo con la ausencia de dos futbolistas de carácter y trabajo. A Vicent le puede venir bien un respiro porque acumula mucha tralla, aunque el partido con el filial bético no ofrece tregua. En el caso de Josemi fastidia un poco más porque el jimenato acababa de retornar al once y lo hizo con un buen partido, con mucho recorrido en el centro del campo.

Estas dos variantes obligan a maquinar en la cabeza de Fajardo. Parece claro que Pablo de Castro retornará al centro de la defensa y la duda es si Cerpa se mantendrá en la zaga o adelantará su posición como pivote, lo que abriría la puerta a la vuelta de Benítez.

Si Fajardo mantiene la base del equipo que reaccionó con una victoria en el Nuevo Mirador el canterano Tote tendrá su segunda oportunidad como titular, la primera fuera de casa.

El mensaje del míster albirrojo fue tajante y el toque de atención a varios miembros de la plantilla se da por entendido. El Algeciras se la juega ya a cara o cruz cada semana y Fajardo va a ir a la guerra con los que pongan todo sobre el terreno de juego. “El verde no miente”, dijo.