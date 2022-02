Dos partidos de sanción para Ania y uno para Mariano y Pepe Mena

El Juez Único del Comité de Competición ha sancionado con dos partidos a Iván Ania, el entrenador del Algeciras CF, por su expulsión el pasado domingo en Tarragona y ha confirmado los castigos de un encuentro para el defensa Mariano y el centrocampista Pepe Mena, que se perderán el duelo del próximo sábado ante el Alcoyano en el Nuevo Mirador (19:00), correspondiente a la 24ª jornada del grupo II de la Primera RFEF.

El Algeciras, como se esperaba, pierde a Mariano, por su expulsión por doble amonestación ante el Nàstic, y a Pepe Mena, que vio la quinta amarilla de su ciclo. Los otros dos amonestados en el Nou Estadi fueron Nico Van Rijn e Iván Turrillo (en el banquillo).

La sanción más dura, con dos partidos de castigo, recae en Iván Ania, que fue expulsado en la segunda parte al entender el árbitro Jorge Díaz Escudero que el asturiano protestaba contra una de sus decisiones. El técnico y el club presentaron un recurso alegando que el entrenador dirigió su protesta a uno de sus futbolistas, el delantero Roni tras una acción que no gustó al míster albirrojo.

Competición explica que el Algeciras formuló alegaciones "en relación con el acta arbitral respecto de la expulsión de su entrenador Iván Ania Cadavieco quien, según consta en el acta arbitral, protestó una decisión arbitral fuera de su área técnica y entrando al terreno de juego, con los brazos en alto y a viva voz".

"El citado club (por el Algeciras) niega la realidad de los hechos descritos en el acta, lo que apoya con la prueba videográfica aportada, en unión de una declaración del propio señor Iván Ania. Afirma en su escrito que en dicha prueba se aprecia cómo el técnico “abronca” vehementemente y con aspavientos a su jugador dorsal nº 9 Roni, por no seguir la jugada después de haber perdido el balón, como consecuencia de haber recibido una presunta falta por parte de un jugador contrario, posteriormente el balón sale de banda y el entrenador se lo entrega a un jugador local para que saque, todo esto dentro del área técnica, y por último, el visionado ofrece la secuencia de que el colegiado se dirige hacia el banquillo mostrando la tarjeta roja. En su consecuencia, de la prueba aportada se desprende, según el club, que el técnico no entra en el terreno de juego, ni levanta los brazos, ni se dirige a él protestando", explica la resolución de Competición.

Competición resuelve que las pruebas del Algeciras no desmontan lo expuesto por el árbitro en el acta: "En primer lugar, que el entrenador protesta de forma muy airada, llegando a pisar el terreno de juego, protesta que bien podría tener lugar hacia su jugador -como refiere el comentarista del video, el club y el propio entrenador en su declaración-, o hacia alguna decisión arbitral. También es cierto, que el propio árbitro pudo considerar que la protesta se dirigía a él, puesto que el jugador y el árbitro se encontraba en la misma línea, debiendo resaltar que, contrariamente a lo que se afirma, el señor Ania se introdujo en el terreno de juego, en una actitud de beligerante protesta, siendo posteriormente expulsado, y haciendo el árbitro un gesto de que se dirigiera al vestuario".

"En consecuencia, no se puede llegar en absoluto a la conclusión que se pretende, pues efectivamente de las imágenes no se puede llegar a la conclusión fehaciente de cuál fuera el destinatario de las protestas del entrenador expulsado, actitud ésta que fue acompañada no sólo de aspavientos sino también de la realidad física observada, llegando a pisar el terreno de juego. De todo ello, y aunque fuera factible o posible lo que se afirma por las partes aquí interesadas, no existe seguridad objetiva y total de que así fuere, lo que nos inducen a afirmar la inexistencia de error material manifiesto, pues resulta compatible y verosímil lo apreciado en dicha prueba con la descripción efectuada por el árbitro en el acta. En definitiva, aunque el árbitro haya podido equivocarse en que no fuera él a quien iban destinadas las protestas, tampoco tengo seguridad absoluta de que no fuera así, con lo que hemos de concluir afirmando que no puede apreciarse en absoluto la existencia de error material alguno, es decir error grave, grosero y manifiesto", sentencia.