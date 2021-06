Félix Sancho destaca la sintonía con la Seguridad Social para negociar la deuda de 1,9 millones

Félix Sancho, principal inversor del Algeciras CF en el proceso de conversión en Sociedad Anónima Deportiva, ha destacado la "buena sintonía" con la Tesorería General de la Seguridad Social en las negociaciones para saldar la deuda de 1,9 millones de euros que el club mantiene con el organismo público y ha destacado la figura del exdirectivo Miguel Ángel García, que lleva las riendas de las conversaciones de forma altruista.

"Llevamos varias reuniones, hasta en la delegación de Madrid, pero también en Cádiz y por supuesto en la de Algeciras. Dentro de la complejidad del asunto, de la cantidad tan importante de la deuda, estamos empezando a deshacer la madeja y la Tesorería está viendo este desembarco nuestro para resolverlo con buenos ojos y, dentro de lo que la ley les permite y del marco de acción que ellos tienen, que es muy limitado, nos están intentando ayudar. La sintonía con ellos es buena", ha explicado este jueves tras la presentación de Iván Ania como nuevo entrenador.

Sancho ha destacado la figura del exdirectivo Miguel Ángel García, que es abogado de profesión, en la negociación con la Tesorería. "Se puso en contacto con nosotros nada más llegar para informarnos, ayudarnos e incluso acudir a las negociaciones. Sin él no hubiéramos avanzado tanto en estos últimos días y le quiero agradecer personalmente y en nombre del club el esfuerzo que está haciendo. Él esta llevando las negociaciones desinteresadamente porque se siente algecirista y quiere que nos arreglemos lo mejor posible", ha resaltado el inversor burgalés.

En cuanto a la conversión en SAD, Sancho ha indicado que el club "está siguiendo los pasos que el Consejo Superior de Deportes nos exige, con la presentación de las auditorías económicas para fijar el capital social para la transformación del club".

El principal inversor del club también se ha referido a la buena marcha de la campaña de abonados. "Está siendo un éxito con más de 2.000 abonados. Nuestro objetivo es tener el Nuevo Mirador lleno a reventar y lo más cercano a 7.000 personas. Se han puesto precios para que pueda venir todo el mundo, para no dejar a nadie atrás, y la gente lo está viendo. Los aficionados se van a ir animando más con la plantilla de nivel que vamos a tener y vamos a generar esa ilusión para que la gente venga al estadio con todas las ventajas que van a conllevar ser abonado y no comprar entradas sueltas. Esperemos que todos los partidos tengan el mismo interés, que juguemos de una forma dinámica y bonita, y para ello hemos traído a Iván. Ha firmado un contrato por cuatro años, que pocas veces se hacen, porque pretendemos profesionalizar el club no solo de forma interna, sino que también pretendemos que el equipo esté en una categoría profesional. Y cuanto más personas nos apoyen, más fácil va a ser", ha destacado.

Sobre las dudas de cuál será el operador televisivo de la Primera RFEF y de la cantidad que recibirán los clubes, Sancho ha indicado: "Para conformar el presupuesto está siendo muy complicado, pero somos bastante previsores. Vamos a ser cautos. No estamos esperando a conformar la plantilla esperando si el operador de televisión va a ser uno u otro, los estamos haciendo conforme a una creencia que si se desvía tendremos que asumir ese coste. No tenemos ningún problema, estamos trabajando con la serenidad que nos transmite Iván (Ania). No hay que ponerse nerviosos, estamos seguros de que con el paso del tiempo podamos tener acceso a jugadores que se puedan quedar colgados por circunstancias ya no económicas, sino por categorías. Estamos atentos al mercado, Sergio (Fernández) e Iván (Ania) están coordinados todo el día y tanto a Nicolás (Andión) como a mí nos ilusiona el trabajo que están haciendo. Van a ser un plantel joven, con fuerza; lo que se busca es un proyecto a cuatro años y lo que se vea será un plantel joven y con muchas ganas", ha confirmado el inversor algecirista.