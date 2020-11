Salva Ballesta, el entrenador del Algeciras, destacó el gran inicio de temporada de los suyos, que se han situado colíderes del grupo IV-A empatados con la Balona, pero remarcó que este es solo el inicio del curso. "Yendo líder todo es más fácil, todo se trabaja mejor pero hay que tener los pies en el suelo", pidió, poniendo como ejemplo de la dificultad de la competición la derrota del Marbella frente al Tamaraceite.

Ballesta se mostró satisfecho por el rendimiento del equipo, que acumula dos victorias y un empate en tres partidos tras vencer por 2-1 al Marino. "Era un rival difícil pero lo más importante es la imagen que sigue dando el equipo de solidaridad, compromiso, de realizar el plan de trabajo, ayudas, defensa de área, presencia en área rival y poquito a poco iremos creciendo".

El técnico explicó que a los jugadores les presentó el encuentro como "una auténtica final porque no puede haber relajación". Sobre el Marino, señaló que "es un equipo que toca bien y en los últimos metros es peligroso, veloz. Lo teníamos controlado, llegábamos bien sobre todo por bandas, pero en un fallo defensivo han hecho el gol que nos ha entorpecido el plan de partido".

Ballesta reconoció algo de precipitación en el equipo tras el 0-1 inicial. "El equipo ha intentado el segundo antes que el primero. Caímos en precipitaciones, pases erróneos pero no le perdimos la cara al partido y llegábamos al área".

El entrenador albirrojo también se mostró contento con el resultado de los cambios, a pesar de que el de Ubis se debió a problemas físicos. "Nos vino mal la lesión de Edu Ubis, pero con los cambios, Yelko proporcionó mucha más capacidad de meter balones entre líneas, Méndez trabajó como siempre y va a ir cogiendo confianza de cara al gol. Lo que faltaba más en la primera parte, no intentar llegar tan rápido arriba, se consiguió".

El Algeciras jugó contra diez durante el tramo final del partido, pero también vio cómo le anulaban un tanto por fuera de juego. Con respecto a la actuación arbitral, Ballesta fue cauto. "He intentado ver el gol anulado. En banda me han dicho que no ha sido, pero no puedes hacer nada porque si comentas… La roja ha podido ser por acumulación excesiva, pero la que ha recibido Álvaro Romero ha sido una entrada muy contundente. Tanto si ganas como si pierdes, unas veces te benefician otras no".

"Ojalá el siguiente partido en casa podamos tener más gente y podamos dedicar el esfuerzo de los jugadores. Es el camino a seguir. El club tiene una gran estabilidad a todos los niveles. Se trabaja feliz y eso repercute en el jugador", apreció el técnico, que añadió que ahora hay que disfrutar la victoria pero que pronto empezarán a trabajar en el próximo duelo frente a Las Palmas Atlético. "El miércoles ya estaremos pensando en Las Palmas y ahora hay que disfrutarlo. El que hace las cosas bien que lo disfrute y el miércoles empezamos a currar y a por el siguiente rival, que va a ser muy difícil".

Sobre la baja de Ubis, se mostró preocupado, ya que se encontraba en una "dinámica muy buena y es una pérdida importante", aunque añadió que siempre habrá otros jugadores aptos para ocupar su sitio. "Ahora hay que centrarse en Marcos, Melgar y en todos los que puedan jugar de ataque y que la recuperación sea la mejor posible. Cuando un jugador está en esta situación, hay otros guerreros que van a muerte".

Ballesta no dejó pasar la oportunidad de halagar el partido de Juan Serrano. "Se lo ha ganado a pulso. El año pasado ya venía trabajando con nosotros y ahora ha cogido galones por méritos propios. Trabaja para ello, está demostrando que es un jugador de la plantilla, titular", recalcó, aunque también le pidió al jugador mantener los pies en el suelo. "En el fútbol, cuando te levantas un metro del sueño, te metes un castañazo, por lo que tenemos estar ahí nosotros", finalizó.