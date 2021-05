El técnico del Algeciras CF, Salva Ballesta, resaltó tras el empate ante el Linares Deportivo (0-0) que su equipo llega "a la última jornada de la segunda fase con vida" y asegura que afrontará el partido contra el UCAM el próximo domingo "con la idea de ganar", aunque "no estábamos llamados a estar ahí".

"Llegamos a la última jornada de la segunda fase con vida. Hay que poner en valor todo lo conseguido. El equipo lo da todo, trabaja. Es verdad que hoy (por este domingo) no nos salieron las cosas. En las primeras acciones no tuvimos fortuna y a partir de ahí empezó un cúmulo de nerviosismos que hizo que el rival estuviera por encima", comenzó.

"No nos hicimos con el partido. El rival tenía mucha calidad, cada acción tenía mucho sentido, con tranquilidad a la hora de jugar y nosotros quizás, las ganas de ganar, el último partido en casa, todo eso revirtió en contra nuestra, nos pusimos nerviosos y no salió el partido que queríamos. El rival fue superior. Hay que felicitarlos por su magnífica temporada, pero también hay que felicitar la magnífica temporada que está haciendo el Algeciras. Hasta el rabo todo es toro. Iremos a Murcia con la idea de ganar", abundó Ballesta.

El entrenador analizó las dificultades de los suyos, en el encuentro y durante la temporada: "En los últimos metros, no solo ante el Linares, nos cuesta muchísimo pero lo suplimos con otras cosas y nos ha llevado a estar donde estamos. El equipo cada vez está más mermado, por lesiones y situaciones. Más no se le puede pedir. Lo están dando todo, llega al último partido con opciones y hay que estar orgulloso".

"Ante el UCAM intentaremos explotar nuestras opciones, todo rival tiene puntos débiles. Al final de lo que se trata es de los últimos metros y de no cometer errores atrás. El gol en los últimos metros es confianza y talento", afirmó sobre el próximo choque del Algeciras.

"Ahora mismo el San Fernando es el rival a batir. Iremos a Murcia a hacer un buen partido, llevarnos los tres puntos, y lo que suceda, vendrá. No tenemos que olvidar que el Algeciras ya es uno de los 40 equipos que estará la temporada que viene en la nueva categoría, lo que significa dar un paso más a la grandeza de este club. No hemos sufrido y no hemos tenido que jugar una segunda fase para estar en la nueva categoría. No estábamos ni llamados a estar ahí, y estamos", recalcó.

"Ahora parece que el objetivo de este club era estar en Segunda A. A otros pueden engañar, pero a la directiva y al entrenador no. Sabemos las capacidades, el presupuesto y los medios que tenemos, y hay que ser conscientes de todo ello. Nunca vamos a dejar de creer", añadió.