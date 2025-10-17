El Algeciras recibirá al Antequera el sábado 8 de noviembre a las 18:00

El Algeciras CF recibirá al Antequera CF el sábado 8 de noviembre a las 18:00 horas en el Nuevo Mirador en partido correspondiente a la 11ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación.

La Federación ha dado a conocer los horarios de la undécima jornada para sus dos grupos. El Algeciras volverá a repetir en el Nuevo Mirador un sábado después de haberlo hecho en la derrota contra el Europa y del encuentro que disputará contra el Alcorcón el próximo sábado 25 de octubre a las 14:00.

La jornada en el grupo II de la Primera Federación arrancará el viernes 7 de noviembre con los partidos Sabadell-Tarazona (19:00) y Atlético Madrileño-Eldense (21:15). El sábado 8 se jugarán los envites Teruel-Cartagena (14:00), Hércules-Europa (16:15), Algeciras-Antequera (18:00) y Real Murcia-Gimnástic de Tarragona (21:00). El domingo 9 de noviembre se cerrará la jornada con los choques Ibiza-Betis Deportivo (12:00), Sevilla Atlético-Juventud Torremolinos (12:00), Marbella-Alcorcón (12:00), y Villarreal B-Atlético Sanluqueño (20:30).