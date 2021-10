Algeciras, que no caiga

El Algeciras CF quiere más y el Nuevo Mirador quiere ver ganar a su equipo en el templo. El conjunto de Iván Ania, en plena racha ascendente, recibe este domingo (12:00, en directo por Footters) al Costa Brava en la séptima jornada del grupo II de la Primera RFEF. Los albirrojos, que han saldado con sendos empates sus dos compromisos anteriores en La Menacha, persiguen el primer triunfo casero de la temporada. El estadio abre sus puertas sin restricciones de aforo por primera vez desde que irrumpió la pandemia del Covid.

Tras su lustrosa victoria en Sevilla (que parece que fue hace una eternidad) y después de haber sumado siete de los últimos nueve puntos en juego, el Algeciras tiene la oportunidad de asaltar las posiciones de playoff y encaramarse hasta los doce puntos. Ania es consciente de que la afición ansía una celebración en casa: "Queremos conseguir nuestra primera victoria como locales, queremos brindársela a nuestra afición. Estamos en una dinámica positiva, el equipo está creciendo y yendo a más desde la solidez defensiva", manifestó el entrenador.

Alineaciones probables Algeciras CF: Iván Crespo; Almenara, Robin, Mariano, Tomás, Villapalos, Alcázar o Víctor López, Iván, Roni, Romero y Leiva. Costa Brava: Marcos; Guiu, Julen Monreal, Forlín, Manu Royo, Galindo, Romero, Moussa, Gil, Xumetra y Llarena. Árbitro: Manuel García Gómez (Badajoz). Hora: 12:00 (7ª jornada, en directo por Footters). Estadio: Nuevo Mirador de Algeciras. Antecedentes: Es la primera vez que el Costa Brava, como tal, visita el Nuevo Mirador.

El Algeciras recupera a Pepe Mena -fuera desde que se lesionó en Cornellá- y a Pelayo Morilla, repuesto de unas molestias. Ania ha perdido esta semana a Tote, que pidió salir para gozar de más minutos y se marchó al Ceuta B de Miguel Ángel Berlanga, junto a otro exalbirorjo como el Gato Romero. En la enfermería continúa el delantero Rafa Tresaco, a vueltas con su dolencia: "Es luna esión muscular y estamos yendo con precaución. No nos vamos a precipitar, queremos saber qué le pasa y solucionarlo cuanto antes", explicó el técnico.

El once algecirista seguirá fiel al que ha venido consolidándose desde el Clásico aunque quizás presente algún matiz. Puede que Ania refresque el carril derecho. El resto de posiciones están creciendo desde la defensa hasta el ataque, especialmente Roni y el canterano Leiva, en boca de todo el algecirismo por la manera con la que se ha ganado el sitio. El niño prodigio algecireño se convirtió en el goleador más joven de la nueva categoría.

"Los cambios, si los hubiese, serían mínimos", aseguró Ania, que recordó que "sobre todo arriba no tenemos muchas variantes". El míster sigue a la búsqueda de otro delantero para una de las dos fichas libres: "El problema está claro. Tenemos dos delanteros más Álvaro Romero, que no lo considero para esa posición, y necesitaríamos uno. Los jugadores que están en el paro la mayoría no son asequibles para nosotros", sentenció.

Sobre el rival, el Costa Brava, Ania sostiene que es "un equipo que lleva solo dos goles, pero es difícil de batir". "El Costa Brava puede tener alternancia en el juego, tienen jugadores corpulentos arriba que pueden ganar duelos aéreos para jugar en largo... Es un conjunto que está bien entrenado, si miramos la clasificación nos vamos a equivocar porque nos refleja el nivel que tiene", advirtió.

"Jugamos en casa y tenemos que hacernos fuertes para cumplir los objetivos, pero también le tenemos mucho respeto al Costa Brava porque sabemos de su potencial", insistió Ania al referirse al próximo escollo. "No pensamos en su cansancio para plantear el partido, pensamos en cómo podemos hacerle daño", agregó.

Ania está satisfecho por la evolución del Algeciras y se muestra "ambicioso" sobre el futuro: "Cambiamos la dinámica contra la Balona, el equipo tiene más confianza y ganar nos daría un salto importante para meternos en una zona en la que no tienes esa presión a fallar. Merece la pena un esfuerzo, intentar jugar por algo grande, tenemos que ser ambiciosos y mostrar espíritu ganador", sentenció.