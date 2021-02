¿Qué tipo de jugador ficha el Betis con Juan Serrano?

El algecirismo trata de digerir aún la marcha de Juan Serrano al Real Betis aunque la gran mayoría de los aficionados venían asimilando un adiós que se antojaba inevitable. Si no ahora, en verano. El club de Heliópolis se ha llevado a la joya de la cantera algecireña para su filial y deja al líder del grupo IV-A de la Segunda B sin su máximo goleador, sin un fijo para Salva Ballesta.

¿Qué tipo de futbolista ha fichado el Betis para enriquecer su cantera? Es la pregunta que se pueden estar haciendo entre la hinchada verdiblanca. Juan Serrano atesora condiciones para llegar muy alto: inteligente con balón, trabajador cuando no lo tiene y, por encima de todo, con una pegada impropia para la categoría en la que milita y va a seguir militando con el filial bético, que se ha alzado a la segunda plaza del grupo IV-B, el otro subgrupo con el que se cruzará el Algeciras en la segunda fase.

A Juan Antonio Serrano Llabrés (10/04/2000) le venían siguiendo de cerca varios clubes de talla desde que en la pretemporada empezó a despuntar en su salto al primer equipo albirrojo. Salva Ballesta apostó por él sin dudarlo y Serrano ha roto desde el minuto uno como un futbolista determinante, como la revelación en una de las revelaciones de la Segunda B.

Pegada

El algecireño disfruta de una pegada muy poderosa. Su disparo desde la media distancia ha roto varios partidos a favor del Algeciras como las victorias en el Colombino o ante el Marino o el Cádiz B en el Nuevo Mirador. Serrano es un futbolista que busca puerta a la mínima oportunidad. Tiene ese olfato que tanto escasea últimamente en las chavales que vienen desde abajo y lleva el gol entre ceja y ceja siendo un jugador más de segunda línea que de referencia.

Recorrido

Juan Serrano ha demostrado que sabe lucir en ataque pero también en defensa. El canterano se ha ganado el puesto en el once de Salva Ballesta por su capacidad de sacrificio, por no desentonar en un centro del campo muy currante. Cuando el equipo no tiene balón, se pone el mono de trabajo como uno más. Físicamente se ha probado como un tipo duro, resistente a los golpes y con las pilas cargadas como corresponde a un joven de 20 años.

Polivalencia

Por el medio, por las bandas, de enganche... Juan Serrano es un comodín en el centro del campo. Es verdad que como más daño hace es llegando desde atrás, en la segunda línea, por alguno de los costados. Su velocidad a la hora de armar el disparo ha cogido desprevenidos a muchos defensas.

Margen de crecimiento

A sus 20 años, Juan Serrano se marcha a un filial de élite con el añadido de estar a un solo paso de la Primera división. El algecireño tiene mucho por aprender pero de momento no se le ve techo. En su favor juega la experiencia que ya vivió siendo más niño en la capital hispalense con el Sevilla FC, cantera a la que perteneció varias temporadas entre sus etapas como algecirista.

El Betis se lleva a un diamante semi pulido, a un prometedor futbolista, con la cabeza amueblada y condiciones sobradas para vivir del fútbol. Ahora le toca demostrarlo en Heliópolis.