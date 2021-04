El punto de confianza del Algeciras

Los dos últimos goles del Algeciras CF y sus cuatro puntos de la segunda fase han llegado gracias a sendos penaltis. Jorge Canillas, ante el Betis Deportivo, y Álvaro Romero, ante el UCAM, asumieron la responsabilidad y marcaron desde los once metros para mantener vivo el sueño del playoff de ascenso a LaLiga SmartBank. El llamado punto fatídico se ha convertido en algo así como el punto de confianza para los algeciristas, que están aprovechando este tipo de lanzamientos para que sus artilleros se reconcilien con el gol.

Lanzar un penalti suele ser cosa de uno o dos jugadores en la mayoría de los equipos, incluso fuente de conflicto cuando existe más de un gallo en el corral. En el Algeciras, sin embargo, supone una demostración más de lo unida que está la familia que conforma el vestuario y de la solidaridad que hay entre jugadores y técnicos.

El capitán algecireño, Iván Turrillo, tiene mucho que ver en esto. El de El Cobre, por galones y por eficacia, es el especialista encargado de lanzar las penas máximas. No obstante, Iván se ha preocupado de que sus compañeros, sobre todo los delanteros, tengan su oportunidad de mojar desde los once metros. Lo hizo con Edu Ubis en la primera fase y después con Canillas y con Romero.

Iván fue el pichichi del Algeciras durante la mayor parte de la primera fase de la competición con cinco tantos. El algecireño marcó cuatro de sus dianas desde el punto de penalti y pudieron ser cinco porque en Arona ante el Marino marró una de las dos ocasiones de las que dispuso. El capitán cedió un lanzamiento de penalti a Ubis en el partido aplazado ante Las Palmas Atlético y ese gol inició una racha del riojano de cuatro tantos seguidos, incluido el histórico taconazo del ascenso en La Línea. Ubis ya suma seis tantos.

En el arranque de la segunda fase, un penalti decidió el igualado pulso ante el Betis Deportivo en el Nuevo Mirador. Aquella mañana Iván cedió el balón al malagueño Jorge Canillas, que se estrenó como goleador algecirista y se inyectó una importante dosis de moral.

El pasado domingo ante el UCAM Álvaro Romero forzó, una vez más, una pena máxima a favor del Algeciras. Esta vez fue el sevillano el encargado de ejecutarla, a lo Panenka, para marcar el que a la postre fue el tanto del valioso empate. Es la segunda diana de Romero, que no marcaba desde San Fernando pero se ha erigido en una pieza fundamental en los esquemas de ataque de Salva Ballesta.