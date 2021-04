El Algeciras CF visita al Betis Deportivo este domingo (17:00, en directo por Footters) en un nuevo pulso por estar en el playoff de ascenso a LaLiga SmartBank. Los albirrojos afrontan en la ciudad deportiva Luis del Sol la cuarta jornada de la segunda fase, la vuelta ante el filial bético al que derrotó en el Nuevo Mirador. Salva Ballesta tiene la baja por lesión de Edu Ubis y seguramente de los tocados Yago, Melchor y Jordi Figueras.

La puja por el playoff a Segunda enfila su momento decisivo en el grupo IV. Con el Linares y el UCAM bien posicionados para conseguir la clasificación, el Algeciras defiende su posición de privilegio, una tercera plaza en la que ha resistido desde que empezó la segunda fase del campeonato.

Alineaciones probables Betis Deportivo: Rebollo; Fran Delgado, Simón, Luis Martínez, Callejón, Calderón, Marchena, David Ramos, Juan Serrano, Mizzian y Raúl. Algeciras CF: Vallejo; Alcázar, Llinares (Espejo), Robin, Fran Serrano, Armando, Barrera, Iván, Canillas, Almenara y Romero. Árbitro: Fernando Román Román (Palencia). Hora: 17:00 (4ª jornada de la segunda fase, en directo por Footters). Estadio: ciudad deportiva Luis del Sol (aforo máximo de 400 espectadores). Antecedentes: La última visita del Algeciras se saldó con victoria por 1-3 en Tercera (2018/19). En Segunda B, el último antecedente acabó con empate sin goles (2015/16) y el triunfo bético más reciente tuvo lugar en la Copa Federación por 1-0 (2017/18).

El conjunto de Ballesta tiene la oportunidad de dar un golpe sobre la mesa ante un rival al que podría descartar de la lucha. Una victoria aumentaría la ventaja del Algeciras sobre los béticos a seis puntos más el golaveraje con seis por jugarse. Los del Mirador no pueden sellar la tercera plaza pero sí podrían dejarla muy encauzada si el Linares vence en casa al San Fernando y el UCAM hace lo propio ante el Sanluqueño (ambos a las 18:00).

El técnico del Algeciras entiende que "tener un resultado óptimo allí nos daría un paso importantísimo". Ballesta subraya que su equipo va "con la idea de ganar" aunque reconoce que "todo lo que no sea perder sería seguir avanzando".

El míster asume que el Betis Deportivo está obligado a "exponer mucho si quiere estar ahí", sobre todo en su feudo. "Tiene esa obligación por el grandísimo presupuesto, por los grandísimos jugadores y porque es un equipo que cuando tuvo los momentos malos en la liga se fue al mercado e hizo una plantilla de muchísima calidad", sopesa Ballesta.

El entrenador albirrojo ha confirmado esta semana la baja por lesión de Edu Ubis. El delantero, que se dañó la espalda en Linares, sufre una dolencia vertebral y se perderá lo que resta de la segunda fase. Los algeciristas también han confirmado la pequeña rotura muscular de Jordi Figueras en el glúteo derecho y Yago Pérez también se ha resentido en una mala semana para la enfermería. Melchor sigue con su recuperación y Raúl Hernández es el que más opciones tiene de volver a disfrutar de minutos.

El once no debería variar mucho del que tuvo contra las cuerdas al UCAM en el empate del pasado domingo. Fran Serrano cubrirá a Figueras, Barrera podría suplir a Yago y quizás Dani Espejo recupere su sitio en el lateral izquierdo.

Salva augura un partido "muy difícil". "Los dos equipos nos conocemos y nos tenemos muy estudiados. Es raro que se nos escape algún detalle con lo apretado que está esto. Sabemos que es un rival vertical, que con balón posee una técnica exquisita y que en zona de finalización suele tener un acierto elevado", analiza.

"Todo lo que no sea ganar para ellos es negativo", advierte Ballesta, que se plantea "una estrategia de partido no solo a nivel táctico". "No vamos a escatimar, pero habrá partiditos dentro del partido que habrá que saber manejar", desliza.

Sobre las bajas por lesión, el técnico asegura que "los que salgan los harán con las máximas garantías y el nivel no va a bajar porque para eso somos una plantilla". "Este equipo cree, es solidario y tiene ilusión por conseguir los objetivos".