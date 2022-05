El protagonismo del ADN Algeciras

Hasta cinco algecireños participaron en la última victoria del Algeciras CF, la que consiguió ante el Sevilla Atlético en el Nuevo Mirador. No por ser algo que ya ha pasado otras veces esta temporada deja de ser llamativo que, a la hora de la verdad, los albirrojos se estén jugando el todo por el todo para alcanzar el playoff de ascenso a Segunda con un equipo regado por el ADN algecireño de Iván, Almenara, Tomás, Leiva y Juan Serrano.

Cuatro de estos cinco algecireños comenzaron de inicio un partido en el que dos de los tres goles tuvieron el sello de la tierra: el golazo de Alvarito Leiva y el tanto que sentenció el triunfo de Juan Serrano. La otra diana, la de penalti, nació de una acción entre Leiva y Alvarito Romero, quien ya tiene el pasaporte de adopción rinconcillero.

A falta de solo tres jornadas para decidir la competición en la Primera RFEF, el Algeciras llega con la permanencia cerrada -el primer objetivo- y con las espadas en todo lo alto para intentar colarse cuarto o quinto para repetir fase de ascenso por segundo año consecutivo. En un momento en el que los detalles son los que marcan la diferencia, uno de los detalles de este Algeciras es que cuenta con una espina dorsal nutrida por sangre algecireña que garantiza un puntito más si cabe al ritmo cardiaco del vestuario de Iván Ania. A los cinco algecireños ya mencionados hay que sumar a Natera y Campaña, habituales en el día a día, que también ha gozado de minutos durante el curso, y al portero Fernando, que se sentó en el banquillo durante la lesión de Iván Crespo.

El club ha sabido entender a la perfección en los últimos años la importancia no de perder ese sello de identidad que tanto conecta a la afición y el entorno con su equipo. El burgalés Félix Sancho, como propietario, se encargó de potenciar eso desde su llegada y la piedra angular de su primer proyecto fue el fichaje de Tomás. La renovación del capitán Iván Turrillo y aquel acuerdo con Acerinox -también muy implicada con empresa- en el que achuchó toda la ciudad es otro ejemplo del esfuerzo realizado para mantener el espíritu de un conjunto que además tuvo la suerte de encontrar en la cantera a un fenómeno como Alvarito Leiva. El regreso de Juan Serrano desde el Real Betis en invierno refrendó las intenciones de un Algeciras que quiere contar con todos los jugadores de la tierra que den el nivel exigido y quieran estar en el Nuevo Mirador.

Iván Ania, el entrenador, también ha sabido interpretar desde el primer instante esta baza con la que cuenta. El asturiano ha demostrado una y mil veces que no se casa con nadie a la hora de competir con las máximas ambiciones por lo que si hay cinco algecireños en el once es que cada uno se lo ha ganado sobradamente.

El Algeciras tradicionalmente solo ha mirado a la casa cuando las cosas venían torcidas o no había un duro, pero los éxitos más recientes no se entienden sin una plantilla con su marcado acento algecireño y también comarcal. El Algeciras del presente se sostiene con ese núcleo, que será difícil de mantener por diferentes circunstancias, por lo que el club debe ir buscando los relevos naturales para no perder ese don tan preciado y exclusivo.