Uno a uno, con soltura y firmeza, Tote va dando sus primeros pasos en el Algeciras CF. El algecireño se ha asentado en el equipo titular de Emilio Fajardo y en apenas cinco apariciones ha conseguido marcar su primer gol como albirrojo en Tercera división. Tote ha dejado de ser la novedad pasajera, el canterano para tapar un hueco. Da la sensación de que el algecirismo ha encontrado al primero de los muchos que deben dar el salto a la primera plantilla con vistas a la próxima temporada, más allá de lo que ocurra en las tres últimas jornadas del grupo X.

Alejandro López Escalante Tote ha abrazado "con normalidad" su transición desde el filial al primer equipo del Nuevo Mirador. Con muchísima más templanza de la que se le presume a un chaval de 19 años (cumple 20 en junio), que se ha visto en medio de esa vorágine deportiva que a menudo engulle a todo ser viviente en el seno del Algeciras.

Tote está feliz por su primer gol en Tercera, el cuarto de los cinco que los albirrojos endosaron el pasado domingo en el Municipal de Espiel. "Es bonito, es algo que se recuerda", reconoce. "No esperaba marcar tan pronto, pero tampoco esperaba estar en esta situación. Llegó y es un sueño, una ilusión. Ojalá este gol sea el primer de muchos", deseó el algecireño.

¿Cómo fue el tanto? "Una jugada de José Carlos, de las típicas que él hace por la banda, puso el centro raso al área, casi la engancha Iván y llegué yo en el segundo palo", relata Tote. "Hay que estar allí para empujarla", defiende y con razón. Un gol, el suyo, que el colegiado asignó por error a su compañero Juanjo en el acta: "Es mío, eh", bromea.

Este joven estudiante de primer año de Titulado en Animación de Actividades Físicas y Deportivas (TAFAD) en el colegio de Los Pinos "compagina" la educación con su repentino salto a los focos del fútbol en el Nuevo Mirador. "Lo voy asimilando", confiesa. "Trato de hacerlo con la máxima normalidad, aprender de mis compañeros, mejorar cada día y que me sirva", explica Tote, que no pierde el contacto con sus colegas del filial ni mucho menos. "Para nada. No quiero que se me suba a la cabeza. Yo soy jugador del filial y he jugado casi toda la temporada con ellos. Ellos están contentos por mí, por la oportunidad que el míster me ha dado y yo estoy muy agradecido".

Como cualquier chaval de 19 años, Tote trata de "aprovechar el poquito tiempo libre" para "estar con los amigos y hacer otras cosas", pero los estudios y el fútbol son sus dos grandes metas a corto y largo plazo. Poder seguir los pasos de gente como Iván, Benítez, Pablo de Castro, Josemi, Oñate... o antes de los Berlanga, Máiquez, Javi Chico, Mario... Ese camino pedregoso (a veces imposible) es el que Tote pretende recorrer.

Emilio Fajardo, el técnico albirrojo, supo encontrar en Tote al remedio para unos de sus problemas en un momento crítico. El entrenador, cuyo juicio final quedará pendiente de que el Algeciras esté o no en la próxima liguilla, podrá al menos apuntarse el tanto de haber dado sitio a un canterano que pedía paso a gritos en los entrenamientos. El míster dejó en el banquillo al algecireño el día del Conil, algo que subsanó en la salida a Espiel. Será difícil que el futbolista, que parece tocado por una varita, se vuelva a caer en la hora de la verdad.