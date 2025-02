El perdón se gana en el campo

Algeciras/Con la afición de uñas tras el batacazo en Marbella, el Algeciras vuelve a casa obligado a redimirse. El equipo de Fran Justo recibe este sábado (18:00) a la AD Mérida en la 26ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación. Los albirrojos cayeron a puestos de descenso tras prolongar su nefasta racha con cuatro derrotas en cinco partidos sin ganar. Todo lo que no sea brindar un triunfo a su parroquia supondría echar más leña a una hoguera que ya se ha convertido en un incendio, en el peor momento de la temporada.

Si la plantilla de Fran Justo quiere el perdón del algecirismo, este sábado es el día señalado. En el campo, no en la sala de prensa ni ante los micrófonos. El Algeciras necesita una alegría, recuperar la confianza mancillada en Marbella y, sobre todo, insuflar tres puntos para tomar oxígeno en la clasificación. Los de Justo se han quedado estancados con 29 puntos y no se pueden permitir el lujo de volver a pinchar en el Nuevo Mirador.

¿Habrá revolución en el once? ¿o castigo para algunos de los que salieron del banquillo? La realidad es que Fran Justo necesita dar con la tecla con los habituales condicionantes. Los albirrojos tienen fuera de combate a Javi Avilés y Eric Montes, y en proceso de recuperación a Rafa Roldán y Aleix Coch. El técnico pierde al central Lautaro por acumulación de amarillas y recupera al lateral Dani Merchán, que cumplió su castigo.

La principal incógnita en la alineación es cómo llega Aleix Coch, que apunta a titular tras sus problemas de gemelo. A Justo le queda como único recambio el algecireño Curro. Merchán podría recuperar su sitio en el once con o sin Tomás. Todo apunta a que Pablo Larrea repetirá como titular en el mediocentro, tras su buen debut, aunque el entrenador sacrificó al capitán Iván Turrillo, un futbolista que aporta muchos intangibles, sobre todo en una situación tan delicada. ¿Le buscará encaje o seguirá tentando a la suerte?

Lautaro se pierde el partido por sanción. Los albirrojos recuperan a Merchán y Coch

"Tenemos que actuar y dejarnos de hablar", sentenció tajante el entrenador en la previa. "Hemos trabajado bien durante la semana, pero tenemos que dejarnos de hablar y de historias, de decir que trabajamos bien, lo que hay que hacer es competir bien y rendir", insistió.

El míster del Algeciras reconoce que tras lo de Marbella sufrió uno de sus mayores enfados como entrenador: "Tenemos clarírismo lo que pasó, los dos partidos que hubo dentro del partido y todo lo que no se hizo. Ganaremos, empataremos o perderemos, pero no volverá a suceder", aseguró.

"Hay que darle la vuelta a la situación entendiendo que tenemos trece partidos por delante para demostrar y para alcanzar el objetivo", proclamó Justo. "Si tenía que haber alguna hecatombe en algún momento, mejor que la haya ahora para ubicarnos y tener claro lo qué somos y por lo qué luchamos", agregó.

Justo espera a un Mérida "competitivo" a pesar del bache: "Fuera de casa le cuesta un poco más, pero como a todo el mundo en esta categoría. Hace dos salidas ganó 0-4 en el campo del Betis B. Es un rival muy bien trabajado, peligroso, que hace bien las cosas con balón. Todos los equipos que vamos a tener delante van a ser muy duros", explicó el gallego, que no quiere excusas: "Con los que estamos, a competir, a afrontar como lo tenemos que afrontar, a transmitir desde el primer momento".

Para el algecirista, el factor campo debe marcar la diferencia: "De los trece partidos, siete son en nuestro campo y el objetivo pasa por el Nuevo Mirador", advirtió Justo, que asume la caída a puestos de descenso como "un toque de atención". "Nos debe servir para saber la realidad en la que estamos. Yo no miro la clasificación desde el domingo, me he preocupado en decirle las cosas como son a todo el mundo y en ponerme a trabajar. Es momento de hablar poco y trabajar mucho. Es lo que tenemos que hacer todos", reivindicó.

Justo pide "asumir la responsabilidad" individual y colectiva, "el primero yo" para "poner a funcionar a todo el mundo". El entrenador solo tiene una palabra en la boca: "competir, no hay excusas, tenemos que competir, rendir, retomar el camino que nos llevó a ser competitivos", sentenció.