El Algeciras pone a prueba su mandíbula

Después de un varapalo importante, el Algeciras CF pone a prueba el aguante de su mandíbula. El equipo de Javi Vázquez ha pasado página de la rocambolesca derrota en casa ante el Europa y quiere retomar sus buenas vibraciones en la visita de este viernes (21:15 horas) al FC Cartagena. Los rojiblancos acuden al estadio Cartagonova, uno de los fortines invictos de la categoría, en la octava jornada liguera del grupo II de la Primera Federación. Los algeciristas, ocho puntos, esperan sumar para mantener a raya los puestos de descenso mientras los locales, con doce, tienen a tiro acabar el día en el liderato.

Tras una semana corta, de digestión pesada para el aficionado, el vestuario del Algeciras ha intentado revertir la última derrota "hasta con humor", aunque el técnico no ha querido desvelar los detalles. "Algún día os lo contaré", dijo en la previa. "En la parte objetiva, por supuesto hemos trabajado para crecer, para ser un equipo un poquito mejor", agregó Vázquez. "Cuando vuelvo a ver el partido, tranquilamente, me gustó más. Es verdad que las ganas te penalizan un poquito, pero veo a un equipo que domina, que compitió bien y que merecimos ganar. Si estuviéramos mal, lo diría, no me engañaría a mí mismo, pero el equipo funciona. Tenemos menos puntos de los que merecemos, pero estamos bien, no estamos en una situación desastrosa", manifestó el madrileño.

El Algeciras pierde por lesión al portero Samu Casado, quien a la espera de los resultados de una resonancia tiene para un mes de baja por el hombro. “Le han hecho alguna prueba, pero no está todavía el diagnóstico al 100%. Estará de baja aproximadamente un mes, más o menos, con posibilidad de que sea un poco menos o un poco más. A falta de la resonancia, le han hecho una ecografía, pero necesitan la resonancia para confirmar de una manera más exacta lo que pueda tener", explicó el entrenador, que señaló que el portero del juvenil Manu formará parte de la convocatoria. Sobre los relevos en la portería, Vázquez argumentó que su intención era "que los dos porteros estuvieran vivos".

Alineaciones probables FC Cartagena: Iván Martínez; Marc Jurado, Rubén Serrano, Imanol Baz, Pablo , Luismi Redondo, Édgar Alcañiz, Ander Martín, Kevin Sánchez, Chiki y Nacho. Algeciras CF: Iván Moreno; José Carlos, Mayorga, Víctor Ruiz, Tomás, Jony Álamo, Rastrojo, Iván Turrillo, Manín, Juanma y Obeng. Hora: 21:15 (8ª jornada del grupo II de la Primera Federación, en directo por el canal lineal y en el minuto a minuto de Europa Sur). Estadio: Cartagonova, en Cartagena. Precedentes: El Algeciras visita al Cartagena por primera vez en Primera Federación. La última vez en el Cartagonova se remonta a la 2019/20 en Segunda B con una derrota por 2-0. Los rojiblancos ganaron en el Cartagonova en la 2002/03, el año de su último ascenso a Segunda, por 0-2.

En cuanto al once, además del regreso del guardameta Iván Moreno, se presenta varias incógnitas. El Algeciras recupera al central Víctor Ruiz y el técnico debe elegir entre él, Mayorga y Aleix Coch, o innovar con una defensa de tres en el centro. También están las opciones de que Jony Álamo y Juanma vuelvan a la titularidad. Lo único seguro es que "Manín jugará", avanzó Vázquez, consciente de que el goleador pasa por un momento dulce tras haber marcado tres goles en las tres últimas jornadas.

"Atrás tenemos cuatro grandes centrales y cualquiera puede jugar", aseguró el míster, "con dudas buenas" en cuanto al once y recalcando una semana más la importancia de los roles durante un partido: "No se trata solo del once porque los que acaban juegan los minutos más importantes", insistió un Vázquez "encantado" porque "el grupo está entrenando espectacular". Un plantel en el que Eric Montes ultima su vuelta al cien por cien.

El preparador rojiblanco entiende que ahora, tras una derrotas así, se trata de "seguir creyendo" y asumir que se han ido puntos "por pequeños detalles". "No voy a dejarme llevar por la cantidad de puntos que tenemos, no creo en la clasificación en estos momentos, lo que cuenta para conseguir los objetivos son los procesos y, en ese sentido, el equipo está muy bien, entrenamos con una energía y con la convicción máxima", proclamó.

Vázquez espera a un Cartagena con el plan de ser dominador: "Es un equipo todavía en construcción, que en su campo ha ganado los tres partidos y que hace cosas muy bien en línea con un entrenador que conozco. Es un equipo de la categoría que aspira a ascender, pero nosotros soñamos con ganar y creemos que podemos ganar", expresó. "El Cartagena es muy dominador con balón, por eso nosotros hemos de dominar desde la fase defensiva, intentar que ellos no se sientan cómodos y tener personalidad con balón". Los algeciristas se van a topar con dos viejos conocidos como Pablo Larrea y Lucho García, que la pasada andadura defendieron la camiseta rojiblanca. Larrea es un fijo en el centro del campo y Lucho empezó titular, pero ha perdido el puesto en las dos últimas jornadas.

"Hay que mantener la estabilidad porque no tenemos dudas. Me encanta la plantilla que tengo, tenemos nuestras armas y podemos ganar cualquier partido. Con la humildad de saber que hay un rival, tenemos que ir a cada partido sin miedo, con confianza y con el respeto justo", sentenció Javi Vázquez, por encima de todo, un técnico feliz con el momento que atraviesa en el Nuevo Mirador: "Me siento privilegiado por estar en Algeciras".