El Algeciras, a sobrevivir a una doble crisis

Algeciras/Cuando todo parece estar en contra, toca sobrevivir. Levantar la cabeza y tratar de avanzar a pesar de las circunstancias. Un poco así llega el Algeciras CF al partido de este sábado (20:00) con el Recreativo de Huelva en el Nuevo Mirador. Los albirrojos atraviesan un momento delicado en lo deportivo y también en lo institucional. El equipo de Fran Justo acumula tres derrotas seguidas y se ha acercado peligrosamente a los puestos de descenso. La plantilla también acumula retrasos en las dos últimas nóminas en medio de un clima que empieza a pasar factura y con rumores cada vez más incesantes de una posible venta por parte de Fútbol Coalition. Todas las miradas apuntan a Mac Lackey y Ramón Robert, al palco. Toca sobrevivir, como sea, e intentar ganar para sacar algo de optimismo con vistas a la semana siguiente.

La 24ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación aparece casi como una final anticipada para un Algeciras que ante el Recre y en la visita a Marbella se va a jugar buena parte de su relativa tranquilidad. Tras el esperado revés en Ceuta, los de Fran Justo continúan varados en los 28 puntos, uno solo por encima del descenso y a tiro de piedra de un Recreativo que también rema contra la corriente.

El Algeciras se aferra al Nuevo Mirador para frenar su caída libre. El Castilla, de la mano del depredador Gonzalo, cortó una racha de seis partidos sin perder en casa. Se antoja fundamental que los albirrojos recuperen la fortaleza en La Menacha para enderezar el rumbo y zanjar su peor racha deportiva de la temporada... lo institucional parece que tiene un arreglo bastante más complicado y un futuro inmediato marcado por la incertidumbre.

Fran Justo y sus chicos comparecen con las conocidas bajas de larga duración de Javi Avilés y Eric Montes, con Rafa Roldán aún en recuperación y con varios jugadores entre algodones (Gaixas, Aleix Coch, Javi Gómez, Escudero, etc). Lo único positivo es que el capitán Iván Turrillo vuelve tras sanción. El once dependerá en buena medida del estado de estos tocados, aunque tampoco hay más cera de la que arde en un equipo sin refuerzos.

Otro ejemplo del desastre institucional que atraviesa el club es que este viernes todavía no se había solucionado la inscripción de Pablo Larrea, el fichaje llegado la semana previa a la visita a Ceuta para cubrir la lesión de Eric Montes. La entidad no tiene liquidez económica para pagar la deuda con la AFE y por lo tanto no puede tramitar la ficha del centrocampista, que habrá que ver si no da marcha atrás y coge la puerta.

Es una situación complicada. Los jugadores se merecen que la gente les ayude ahora

"Es una situación complicada. Todos somos humanos, trabajadores de a pie, tenemos nuestras familias, la mayoría a muchos kilómetros", expresó el entrenador en relación al ánimo del vestuario, sin ser explícito de las causas, pero dándolo a entender. "Los jugadores se merecen que la gente ahora les ayude para sacar fuerzas y ánimos. Los chicos están trabajando ante la adversidad, continuando para conseguir el objetivo final del club. Lo llevo diciendo desde hace mucho tiempo, la gente tiene que estar muy orgullosa de todos los jugadores porque están poniendo todo lo que tienen para conseguir los puntos con todos esos quebraderos de cabeza que afectan al rendimiento".

El míster trata de ser el primero "en transmitir energía" en estos momentos. "Tengo que ser un generador. Lo llevamos haciendo todo el año, por eso ahora pido a la gente que estén con ellos porque lo van a dar todo para defender el escudo", subrayó Justo, encantado con la afición: "La gente que me encuentro por la calle, la de mi barrio, la que nos acompaña... el Algeciras es de su afición, de su gente, y yo el legado que quiero dejar aquí es que la gente se acuerde de que pasó un gallego que dejó todo para sacar esto adelante".

Justo califica el duelo con el Recre como "un partido importante", como todos los que esperan hasta el final: "Para nosotros cada partido es la final de la Champions", sentenció.

El gallego entiende que el Recre ha sabido amoldarse a Iñigo Vélez, su nuevo entrenador: "Creo que el técnico ha sido capaz de introducir su modelo de juego, que se caracteriza por ser competitivo, presionante, con gente de área, transición... está compitiendo bien, creo que merecían haber ganado más partidos desde que llegó. Va a ser un partido perro, difícil, nos va a exigir mucho", opinó.

El técnico del Algeciras insistió en que pondrán todo de su parte para invertir la racha: "El fútbol es así de curioso, un equipo que en siete meses perdió cuatro partidos, en quince días lleva tres derrotas. Nosotros hemos hecho durante la semana lo que depende de nosotros para competir de la mejor manera. Es una categoría exigente y las segundas vueltas son duras. Lo llevamos tiempo diciendo, que había que estar bien armados para esto".