El Algeciras CF recibe este domingo (12:00, en directo por Footters) al Atlético Sanluqueño en la 18ª jornada del grupo IV-A de la Segunda B, la última de la primera fase. Los albirrojos se juegan tres puntos que suman para la segunda ronda en la que pelearán por clasificarse para el playoff de ascenso a Segunda división. Tras el histórico ascenso a la Primera RFEF conseguido el pasado domingo en el Municipal de La Línea, en la casa del eterno rival, y la dulce resaca vivida durante toda la semana por su afición, los algeciristas comparecen como campeones ante su público y después de que los socios aprobasen el sábado la conversión en Sociedad Anónima Deportiva de la mano del inversor Félix Sancho. Una semana inolvidable para el algecirismo.

El Algeciras despide la primera parte de la temporada de una manera soñada: con el objetivo de la temporada cumplido, con los niveles de alegría hasta los topes y con un nuevo horizonte deportivo e institucional por delante. Los de Salva Ballesta van a ser jueces en la jornada con horario unificado en la que se decidirán qué otros dos equipos acompañan al Algeciras como los tres mejores del grupo IV-A. San Fernando, Sanluqueño, Tamaraceite y Balona están, por orden de clasificación, en la puja.

Alineaciones probables Algeciras CF: Vallejo; Almenara o Ramón, Robin, Fran Serrano, Dani Espejo, Armando, Raúl Hernández, Iván, Edu Ubis o Llinares, Yago y Romero. Atlético Sanluqueño: Marcos; Juanmi Carrión, Cruz, Javi Barrio, Edu Oriol, Kevin, Torres, Caballé, Cervero, Arasa y Armental. Árbitro: Juan Peña Varela (Sevilla). Hora: 12:00 (18ª jornada, en directo por Footters). Estadio: Nuevo Mirador de Algeciras (aforo limitado a 800 espectadores). Antecedentes: La última visita del Sanluqueño se saldó con un empate sin goles en la 2017/18 en Tercera, y la última en Segunda B, con un 2-2 en la 2013/14.

El Nuevo Mirador podrá ampliar su aforo limitado a 800 espectadores -el doble que ante Las Palmas Atlético- por lo que estos privilegiados hinchas podrán trasladar el homenaje colectivo de toda una parroquia agradecida que vive en una nube. Es día de agradecimientos sin perder de vista lo mucho que hay en juego todavía por delante. Eso sí, ahora sin agobios ni presiones añadidas.

Salva Ballesta, que no tiene sancionados, avanzó en rueda de prensa que recupera al delantero Jorge Canillas, ausente por lesión desde la visita a Tamaraceite, pero reservará por precaución a Alcázar -casi recuperado-, Melchor y Jordi Figueras. "No vamos a arriesgar", aseguró el entrenador, con la consabida baja de larga duración de Álvaro Telis.

El Algeciras no va a tomarse el partido ni con la más mínima relajación. Así lo advirtió el técnico, a quien no le tiembla en pulso en dejarlo claro: "Conmigo vamos a velocidad de crucero y quien no la siga, se queda por el camino". Los albirrojos son conscientes del valor de los puntos por mucho que su rival se juegue un ascenso.

"Conmigo vamos a velocidad de crucero y quien no la siga, se cae"

"El partido es el más importante del campeonato, para mí sobre todo que no regalo ni los buenos días", afirmó Salva Ballesta. "Todo suma, puntos, goles... Es un partido donde el jugador tiene que exponerse porque el fútbol es una evaluación continua. Insisto, es un duelo que vuelve a ser crucial porque cuantos más puntos, mejor para la siguiente fase", recalcó.

El once albirrojo podría variar en algún matiz con respecto a los dos últimos, pero por cuestiones tácticas, no por descanso. "Conmigo no hay partidos para recompensas, jugarán los que creamos que pueden ganar al Sanluqueño. Somos un equipo en el que el jugador está educado de lo que pasado ni lo miramos, pero ni lo excelente ni lo menos bueno. No echamos cuenta al resultado de lo que hicimos allí. Ahora es otra fecha, otra campo, otros jugadores", dijo sobre si existe ánimo de revancha por la derrota en El Palmar.

Sobre el rival, Ballesta espera su mejor versión: "El Sanluqueño es un grandísimo equipo, con un muy buen entrenador, jugadores veteranos que saben a lo que juegan, un fútbol muy claro y un rival bastante complicado, pero igual que todos".

"Es una hazaña"

Sobre el ascenso conseguido, el técnico del Algeciras se mostró "muy feliz porque considero que es una hazaña por muchísimas circunstancias". "No hemos sido un equipo que haya aparecido al final, hemos estado desde el inicio en los puestos de arriba, el 95% del campeonato líderes, haciendo un fútbol muy bueno y hay que estar orgullosos de esta plantilla".

"Es un hito para el club, jugadores, ciudad, todo lo que rodea el nombre de Algeciras; un punto de partida con la SAD y el proyecto de Félix Sancho y su grupo, que van a profesionalizar al club. Las aspiraciones a llegar a la élite son totales", expresó.

¿El secreto del éxito? "Los jugadores han hecho una familia, lo que le duele a uno le duele al otro, y nos han permitido al cuerpo técnico y a los empleados del club pertenecer a esa familia".