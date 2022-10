El Algeciras, con las orejas tiesas

Después de una victoria muy necesaria en casa y tras el tirón de orejas del entrenador a la plantilla, el Algeciras CF se examina este domingo (12:00) ante el Mérida en el Romano, una plaza con solera de una tierra que trae recuerdos intensos y cercanos al algecirismo. Los albirrojos llegan con aires de reivindicación a la décima jornada del grupo I de la Primera Federación. Admonio y Borja son, salvo sorpresa, las dos bajas seguras de un equipo que recupera a su gran capitán, Iván Turrillo, tras haber cumplido sanción.

Cumplido un cuarto de competición, la Primera Federación empieza a poner a cada uno en su sitio. El Algeciras, por lo pronto, está metido en la pelea en la que aspira a estar en mayo: en la pugna por un billete para el playoff de ascenso. Los tres puntos sumados ante el colista Talavera dejaron a los de Ania con catorce, a tiro de piedra de la zona VIP. Ganar o puntuar en el estadio Romano sería dar otro pasito al frente en una carrera de fondo que, como ya se demostró el pasado curso, se resolverá en la recta final.

Alineaciones probables AD Mérida: Javi Montoya; Pipe, Nacho González, Bonaque, Álvaro Ramón, Acosta, Meléndez, Larrubia, Nando Copete, Carlos Cinta y Lolo Plá. Algeciras CF: Flere; Albarrán, Van Rijn, Figueras, Tomás, Iván, Juan Serrano, Pepe Mena, Roni, Romero y David Martín. Árbitro: Fernando Bueno Prieto (Madrid). Hora: 12:00 (10ª jornada del grupo I de la Primera Federación, en directo por InSports TV). Estadio: Romano de Mérida. Antecedentes: Dos visitas del Algeciras al actual Mérida: una derrota por 4-2 la última vez, en la 19/20, y una victoria por 0-2 en la 15/16. Muchos más antecedentes con los anteriores equipos de Mérida.

El Algeciras pasará un test con lupa, al menos a ojos de su entrenador. A Ania se le ha pasado un poco el enorme enfado tras el último partido, pero tiene claro que su equipo debe mejorar a la hora de "controlar los partidos", sobre todo "con el resultado a favor". Los del Nuevo Mirador intentarán enlazar dos victorias, algo que se les resiste de momento.

"Igual me pasé un poco cuando dije que había sido mi peor partido como entrenador pero es que la sensación fue muy mala. Así lo dije en la rueda de prensa y así lo había hecho antes en el vestuario. No soy un entrenador de engañar, digo lo que veo en el campo y lo que pienso", insistió el asturiano.

El once del Algeciras cambiará, al menos en una pieza, porque vuelve Iván Turrillo, quien una temporada más se ha ganado ser intocable. El algecireño volverá al centro del campo por Unai o por Pepe Mena. Lo normal es que Flere repita en la portería tras su excelente debut al igual que Juan Serrano en la banda derecha. Si Roni y Tomás siguen bien, la alineación no esconde demasiados misterios, a no ser que el técnico vuelva a recuperar el esquema con tres centrocampistas. Ania siempre gusta de dejar la puerta abierta para no conceder pistas. Entre los viajeros está el canterano Iker Navarro, que agradó y mucho al entrenador en los minutos que disfrutó en su debut.

Sobre el debate abierto en la portería, Ania no descarta alternar: "Se demostró que tenemos dos porteros de mucho nivel. Llevaba tiempo pensando en ese cambio, creo que los puedo alternar porque la portería la tenemos más que bien cubierta".

"Tengo variantes, en función del último entrenamiento y de que no haya ninguna sorpresa, que últimamente nos viene pasando, decidiré, pero tengo claro cómo jugar en Mérida", zanjó Ania.

"Tenemos que tener más el control de los partidos"

El míster explicó que el vestuario ha vivido "una semana tranquila porque después de una victoria siempre se trabaja mejor", pero insiste "en las sensaciones" y en el regusto amargo que le dejó el último encuentro. "Tenemos que tener más el control del partido. Siempre viene bien hacer autocrítica y ver más allá del resultado".

"Para poder ganar en Mérida tenemos que dominar las áreas, si concedemos será complicado", advirtió Ania con rotundidad.

El albirrojo espera del Mérida a "un equipo que sale muy fuerte los primeros minutos" y subraya la importancia de salir concentrado. "Tenemos una experiencia negativa en ese sentido como nos pasó en Ceuta. Aquella vez remontamos pero no se nos da bien ir a remolque. Tenemos que estar alerta y con máxima tensión", acabó.