El Algeciras vuelve a su templo

Día marcado en rojo en el calendario. En rojo y blanco porque el algecirismo vuelve a su templo. El Algeciras CF da la bienvenida a la temporada 22/23 en el Nuevo Mirador. Lo hará este sábado 3 de septiembre a las 21:30 (en directo por InStat TV) ante el Rayo Majadahonda en la segunda jornada del grupo I de la Primera Federación. Tras la derrota del arranque liguero en Fuenlabrada, el equipo de Iván Ania quiere resarcirse y renovar las ilusiones de una hinchada que ya ha correspondido con más de 4.300 abonados para la nueva campaña.

104 días después de aquel dichoso empate ante el Castilla, el Algeciras y sus fieles se reencuentran en casa. 14 semanas interminables para muchos, más de tres meses de espera para conocer el proyecto albirrojo que mantiene la columna vertebral y al patrón de una plantilla que hasta el último momento ha apurado para reforzarse. El central Isaac Amoah ha sido el último fichaje de un Algeciras que también desenfundará al mediapunta Elejalde.

Alineaciones probables Algeciras CF: Pol Tristán; Albarrán, Van Rijn, Figueras, Tomás, Borja, César García, Iván, Roni, Romero y David Martín. Rayo Majadahonda: Lucho García; Pinillos, Jorge Casado, Ofoli, Francis, Salama, Mario, Néstor, Jeisson, Alayeto y David. Árbitro: Luis Bestard Servera (Palma de Mallorca). Hora: 21:30 (2ª jornada, en directo por InStat TV). Estadio: Nuevo Mirador. Antecedentes: Es la primera visita del Rayo Majadahonda al Nuevo Mirador.

Ania confía en recuperar ese binomio equipo-afición que tan sólido se mostró el pasado curso (y el anterior). El asturiano está convencido de que el buen ambiente dará ese empujón extra a un equipo que en el Mirador suele sacar lo mejor de sí mismo. "Estamos con ganas de este primer partido como local. Lo hemos preparado a conciencia para conseguir esos tres primeros puntos y sobre todo para volver a disfrutar de nuestro estadio, de nuestra gente e ir creando otra vez ese caldo de cultivo", manifestó el entrenador en la previa.

El Algeciras tiene la baja por sanción de Siddiki (expulsado en el banquillo en Fuenlabrada) y presenta como novedades a los dos últimos incorporados, Elejalde y Amoah. Nico Van Rijn está recuperado para debutar y Admonio arrastró problemas durante la semana pero ha acabado ejercitándose con el grupo. "Nico casi al cien por cien va a llegar. Admonio no pudo entrenarse algún día pero también creemos que puede llegar. Los demás están todos disponibles", avanzó Ania, que ya dispone de Ferni en los entrenamientos grupales, aunque evitará precipitarse en su vuelta. "No es cuestión de plazos, sino de sensaciones y Ferni lo sabe bien porque ya pasó por una lesión similar", explicó.

El míster se mostró satisfecho con el mercado: "Lo que queríamos reforzar lo hemos reforzado con Elejalde, que puede jugar en punta o en las bandas, y luego el puesto de central con Isaac Amoah, que es rápido, contundente, con buen juego aéreo y que sobre todo es un defensa con condiciones para llegar al fútbol profesional. Tenemos una ficha libre que salvo sorpresa no la vamos a utilizar", detalló Ania.

El once del Algeciras se verá obligado a variar por la sanción de Siddiki, que seguramente sea suplido por César García en una de las bandas. Van Rijn aspira a entrar en el centro de la defensa y no es descartable que Ania retoque otros puestos o incluso el sistema para conseguir el nivel de intensidad que demandará el partido. Opciones y jugadores de refresco tiene de sobra.

Preguntado sobre si la defensa ha sido el principal quebradero de cabeza este verano, Ania aseguró que la retaguardia "está bien cubierta". "El otro día el problema fue de blandura en los duelos, no de los centrales", advirtió el técnico, que entiende que lo de Fuenlabrada debe servir de "experiencia". "Defensivamente sufrimos, no fuimos capaces de ganar los duelos... y ellos no necesitaron estar a su mejor nivel para llevarse el partido, y eso no puede ser. Si el rival nos quiere ganar, tiene que ser por que dé su mejor nivel", insistió.

Sobre el Rayo Majadahonda, Ania cuenta con lo que pudo ver del revés de los madrileños ante el Racing de Ferrol. "Ha incorporado a gente, no sé si van a repetir alineación o van a hacer cambios... El otro día se juntaban en bloque medio, en 4-4-2 y saltaban en la presión alta. Es un equipo con veteranía. Jeisson imagino que entrará y será importante para ellos. Tiene registros para esperarte y salir a la contra o para jugar directo sobre Alayeto o Néstor", opinó.

Este sábado lo bueno vuelve al Nuevo Mirador. Este sábado el Algeciras alza el telón ante su gente con el aliento de más de cuatro gargantas que intentarán convertir el estadio de La Menacha en uno de los fortines de la Primera Federación. "El mayor potencial que tiene este club con diferencia es la afición. Queremos que los rivales vengan a jugar aquí condicionados y con miedo". Dicho esto, es momento de demostrar.