El Algeciras, a demostrar de qué pasta está hecho

El Algeciras CF necesita hacerse grande este domingo (18:00) ante el Córdoba CF. No le queda otra. Después de haber sido minimizado por el colista en Pontevedra y tras caer por primera vez al lodo del descenso, el equipo de Iván Ania afronta la primera de las once finales que le restan para evitar una catástrofe. Lo hará en un Nuevo Mirador con una afición dividida, anímicamente muy tocada y crispada por la decisión de la entidad de fijar el duelo como medio día del club. El ambiente seguramente esté lejos del de las tardes de gala.

El Algeciras de Ania llega a la 28ª jornada del grupo I de la Primera Federación en una situación delicada. Las dos últimas derrotas a domicilio, en Ferrol y Pontevedra, agotaron el colchón de cuatro puntos sobre el descenso logrado con las victorias en León y ante el Fuenlabrada. Los rojiblancos vuelven a jugar en el filo de la navaja y precisan sumar puntos. No hay otra escapatoria del pozo.

Alineaciones probables Algeciras CF: Miño; Albarrán, Van Rijn, Figueras, Tomás, Borja, Pepe Mena, Iván, Roni, Romero y Elejalde. Córdoba CF: Carlos; Marín, Puga, Jorge Moreno, Gudelj, Calderón, Diarra, Javi Flores, Carracedo, Kike Márquez, Simo y Willy Ledesma. Árbitro: Sánchez Villalobos (El Ejido). Hora: 18:00 (28ª jornada del grupo I de la Primera Federación, en directo por InSport TV). Estadio: Nuevo Mirador. Antecedentes: Empate a dos en la última ocasión, en la temporada 19/20, la última de la Segunda B antes de la pandemia del coronavirus.

Ania mantiene las bajas de Mario Ortiz, que sigue recuperándose de unas molestias musculares, y la de Ferni, que esta semana confirmó que tiene una lesión de menisco. El club habló de "varias semanas" apartado de los terrenos de juego, a la espera de un diagnóstico más preciso. En el lado positivo, el Algeciras recupera al central Amoah, tras cumplir sanción, y parece que podrá disponer también de los zagueros Jordi Figueras y Admonio, que salen de la enfermería, aunque Ania, en su línea, tampoco dio demasiados detalles.

Lo que es seguro es que la defensa volverá a contar con dos centrales -entre Van Rijn, Amoah y Figueras- y Albarrán podrá volver al lateral derecho. La ausencia de Mario Ortiz ha vuelto a crear un vacío en un centro del campo que no termina de dar con la tecla. Arriba, en plena racha de desacierto, hay lo que hay y tampoco se le puede dar muchas vueltas. Roni, Romero y Elejalde o Siddiki.

"Necesitamos la victoria"

Iván Ania asume que su vestuario necesita sumar puntos y, además, hacerlo "con buenas sensaciones". "Estamos con ganas de que llegue. Es un partido en el que necesitamos la victoria, ya no solo ganar, hacerlo con buenas sensaciones", manifestó el asturiano.

Ania cataloga al Córdoba "como un equipo con un potencial enorme, posiblemente el mayor del grupo o la categoría, que se reforzó a caprichoso en invierno". El técnico advierte de que "si le concedes, te va a penalizar. Sus números no son iguales porque mantener ese ritmo es imposible, pero fuera de casa solo han perdido dos partidos".

Ania insiste en lo que viene diciendo semana tras semana, que la clave pasa por "estar sólidos defensivamente y acertados en ataque". "El partido de la primera vuelta puede ser una referencia. Creo que fue más igualado de lo que dice el resultado y que tuvimos opciones", recuerda.

"No es un tema de actitud"

Ania trata de hacer llevadera la situación, ahora más que el descenso aprieta: "Preferiríamos estar en una situación más tranquila y el rendimiento sería mayor seguramente, pero quedan once jornadas, queremos ganar el domingo para escalar, pero somos conscientes de que queda mucho. Cuando no ganas a los de abajo, tienes que ganar a los de arriba", sostiene.

Para el ovetense "no fue un tema de actitud" el tropiezo en casa del colista. "Hay veces que las cosas no salen. Puede ser que pese la clasificación, pero no creo que sea un problema de actitud", insistió antes de replicar: "Estoy seguro de que vamos a hacer un muy buen partido. Si somos capaces de jugar solo contra el Córdoba, estaremos más cerca de la victoria que si jugamos contra muchos extras más, la clasificación, el murmullo si no van bien las cosas...".

"El murmullo es incómodo"

"Sé que es difícil, que los números no están siendo buenos en casa, nadie esquiva la realidad, pero necesitamos el mayor apoyo posible. Los que estamos, somos los que tenemos que sacar la situación adelante. Hay tiempo y margen. Cuando fuimos capaces de ir de la mano, las cosas fueron bien, es incómodo jugar con el murmullo y los silbidos, pero son situaciones del fútbol y las asumimos", aceptó.