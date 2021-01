"El de Algeciras va a ser un partido muy diferente al de la primera vuelta"

Con el inicio de la segunda vuelta llegan las buenas noticias al Recreativo de Huelva, el rival del Algeciras CF el domingo en el Nuevo Mirador (12:00, en directo por Footters). La vuelta de Alberto Martín es una de las más esperadas por Claudio Barragán. El centrocampista elogia la marcha del líder y augura que se verá "un partido muy diferente al de la primera vuelta".

Al Recre le espera el mejor equipo de la competición, un Algeciras que "va primero por méritos propios, muy bien trabajado con un entrenador que ha sacado el máximo rendimiento a sus jugadores. Ahora nos toca ir, los conocemos y será un partido muy diferente al de la primera vuelta en Huelva". Dar la campanada en el Nuevo Mirador ""nos daría un refuerzo para todo lo que nos llega. Hay un gran grupo, comprometido que sabe lo mucho que nos jugamos. Tenemos que demostrarlo en el campo".

Alberto Martín explicó su situación: "Ya me entreno con el grupo, cogiendo ritmo poco a poco y tras mucho tiempo haciendo trabajo individual ya tengo muchas ganas de volver a sentirme futbolista, ayudando al equipo en todo lo posible".

Prácticamente lleva toda la temporada en blanco, una situación que "es complicada explicar por lo que ha pasado. Hemos estado en contacto con personas que saben de este tipo de situaciones, viendo cómo hacer un trabajo especial para volver con las mayores garantías. Estuve ocho meses sin equipo y quizá pueda ser una de las causas".

Desde la grada "sientes mucha impotencia porque ves que estás bien, vuelves con el equipo y con un gesto en el entrenamiento otra vez se apaga la luz. No son lesiones graves, pero te van limitando para competir. El fútbol es competir". No obstante, aleja los fantasmas mentales. "Cuando eres reincidente, los primeros días lo tienes en la cabeza. Pero soy un jugador noble que si está, está. Ahora mismo lo que siento son algunas sobrecargas como en pretemporada. Mentalmente estoy fuerte", sostiene.

Asume la competencia en el centro del campo, una posición "importante donde mis compañeros Dani, José Antonio, Matheus o Fran y conmigo somos uno más para competir. Ahora el entrenador será quien elija qué es lo mejor para el equipo". "Es difícil saber cuánto tiempo tardaré en estar al cien por cien. Voy a tratar de estar fuerte mentalmente que ayuda mucho al físico", añade.

No descarta su reaparición en Algeciras puesto que "si entreno con el equipo es porque soy uno más. El cuerpo técnico es quien debe valorar si estoy listo para ayudar al equipo en Algeciras". Se siente con seguridad porque "siempre he sentido el apoyo del cuerpo técnico y los compañeros, han comprendido mi situación para ayudarme. He vuelto y ya Claudio me corrige y trata como uno más".