Si la temporada hubiese comenzado en 2019, el Algeciras CF sería el segundo clasificado del grupo X de Tercera división. A ese argumento se aferra Emilio Fajardo para defender su trabajo como entrenador de un equipo que a falta de cuatro jornadas tiene muy complicado alcanzar la fase de ascenso a Segunda B. A cinco puntos del cuarto, el técnico cree en las opciones de los albirrojos siempre y cuando saquen los doce puntos que tienen por delante, empezando por el próximo domingo en Espiel (17:30).

Los números dicen que con Emilio Fajardo el Algeciras ha sumado 29 puntos en 16 partidos, los mismos que el Cádiz B del exalbirrojo Juanma Pavón y sólo superado por el Xerez Deportivo FC del también exalgecirista Andrés García Tébar, con 34 puntos y el único invicto en 2019. En este periodo, el Algeciras de Fajardo ha sumado un punto más que Betis Deportivo, Ceuta y Utrera (28), dos más que Ciudad de Lucena (27), tres más que Los Barrios (26) y cuatro más que Córdoba B (24).

Desde su debut el 7 de enero ante el Gerena en el Nuevo Mirador, Fajardo ha firmado ocho victorias, cinco empates y tres derrotas (la nefasta racha de las tres derrotas seguidas) con un balance goleador de 24-11 (+13). El técnico se mantuvo diez jornadas sin perder hasta el tropiezo en Córdoba y los dos posteriores mazazos con el Ciudad de Lucen y en Coria.

El Xerez DFC de Andrés Tébar, el único invicto y el que más ha sumado en lo que va de año con 34 puntos

Fríamente, esos son los números de Emilio Fajardo en el Algeciras. Con ellos en las manos, el ex de la cantera del Real Betis defiende su labor durante estos cuatro meses. Sin embargo, el preparador es consciente de que con estos guarismos no es suficiente para llegar al objetivo porque la liga no comenzó en enero ni mucho menos. Ser el segundo equipo que más ha sumado en 2019 no sirve en un grupo cuya cabeza ha ido puntuando casi al mismo ritmo, salvo por un Xerez DFC que sí ha protagonizado la remontada necesaria para meterse en los puestos de privilegio.

Fajardo va a necesitar que el Algeciras acabe la temporada como el mejor conjunto de 2019 y con al menos cinco puntos de diferencia sobre el Xerez DFC, al que le tiene ganado el golaveraje particular. Dicho de otra manera, Fajardo va a necesitar un milagro si quiere clasificar al Algeciras para la liguilla. El preparador tiene puesta mucha fe en esta próxima jornada en la que se enfrentarán Ceuta-Utrera y Cádiz B-Xerez DFC. El problema es que también depende de lo que hagan la UD Los Barrios y el Betis Deportivo. Demasiados factores en la ecuación y demasiadas oportunidades perdidas durante toda la temporada.

Después del último resultado, ese empate en casa con el Conil que supo a derrota y a despedida de la liguilla, Emilio Fajardo estuvo a punto de sacar el escudo de sus números en la rueda de prensa, pero se contuvo. El técnico, no obstante, quiere hacer valer lo sumado una vez acabe el campeonato para defender su gestión al frente del banquillo algecirista. Más de una vez Fajardo ha deslizado que firmó por un proyecto de temporada y media y está dispuesto a cumplirlo.

El próximo 19 de mayo, con la clasificación ya definitiva del grupo X de Tercera, el algecirismo, Fajardo, los jugadores y la directiva podrán hacer números parciales, globales y comparativas de todos los colores para calificar un proyecto que solo contempla una meta.