La nueva vida de Almenara en Bélgica

Gonzalo Almenara decidió dar un cambio radical a su vida. El algecireño apostó por marcharse del Algeciras CF -con el que tenía contrato- y de su casa para alcanzar el sueño del fútbol profesional con el KMSK, aunque sea a más de dos mil kilómetros de distancia, que es lo que separa la Bahía de Deinze, en el corazón de Flandes.

Desde que el traspaso se hizo oficial, el pasado 30 de junio, el futbolista algecireño reconoce que ha tenido un aterrizaje frenético en tierras. "Entrenamientos a doble sesión, buscando piso, conociendo todo y casi sin tiempo para mirar ni el teléfono", bromea Almenara, que está llevando bastante bien la aclimatación a un entorno totalmente distinto en todos los sentidos.

"De momento lo llevo muy bien. Deinze es una ciudad pequeñita pero muchos jugadores vamos a vivir cerca en una localidad más grande. Esto es precioso y el clima pues toca adaptarse porque no tiene nada que ver con lo de ahí abajo", explica el algecireño, concentrado durante la pretemporada en tierras holandesas.

La primera impresión del KMSK ha sido lo que se esperaba: "Es un club que está en crecimiento, que cuenta con unas instalaciones grandes y con un gran proyecto para intentar ascender en un periodo máximo de tres años", señala Almenara, cuyo reto en este plazo a competir en la Primera división belga.

"Aquí llegó un grupo inversor japonés, que ha hecho un gran desembolso y ha apostado por hacer fichajes de España, Holanda, también de Bélgica... y el reto es subir y consolidarnos en Primera", insiste. En efecto, en esa apuesta de españolización han entrado técnicos además de futbolistas ya que el KMSK también se hizo con el portero Nacho Miras, procedente de la Balona... y ahora suena el exalbinegro Antonio Calderón como posible candidato como ayudante del cuerpo técnico.

Almenara repasa su periplo por el Nuevo Mirador y saborea, por encima de todo, los buenos recuerdos: "Mi etapa en el Algeciras ha sido fantástica, es verdad que he tenido muchas lesiones, momentos malos, pero no me quedo con eso, me quedo con todo lo que hemos logrado", asegura.

"Cuando estaba en el Sevilla recuerdo que veía al Algeciras, desde la distancia, siempre peleando en Tercera por intentar ascender, jugando con equipos de la comarca, y yo he vivido una etapa muy buena, en Segunda B, en Primera RFEF, el casi ascenso a Segunda... Ha sido muy bonito lo de la afición, enganchar a todo el público, a la ciudad, es un orgullo poder decir que hemos enganchado a la gente", subraya. "Como algecirista y algecireño no tengo palabras".

"De las lesiones se aprende, te enseña a valorar cuando estás bien"

¿Lo mejor que ha vivido en el Algeciras? "El tener casi en las manos el ascenso a Segunda fue un sueño, provocó muchas cosas después (como lo de la afición) y se agradece", confiesa.

La peor parte, como ya ha explicado, las lesiones que no le dejaron mantener su mejor versión. "Es fútbol y de las lesiones aprende uno, te ayuda a valorar más los momentos buenos. Cuando estás parado, te enseña a apreciar cuando estás en el campo día a día", reflexiona.

¿Y por qué salir del Nuevo Mirador, ahora que ha llegado la SAD? "Este año quiero llegar al fútbol profesional, por eso vine aquí", dice tajante. "El Algeciras desde que llegó Félix Sancho tiene un proyecto ilusionante que quiere alcanzar el ascenso a Segunda, pero es complicado por la competencia que existe, ya se vio la pasada temporada. De cualquier forma, estoy seguro de que el objetivo será otra vez estar arriba, pelear por ascender y volver a Segunda cuanto antes".