Agné: "El Algeciras es justo vencedor, estuvimos mucho tiempo sin balón"

El entrenador del Nàstic, Raúl Agné, confesó que acabó "triste" tras la derrota ante el Algeciras CF. "Si fuese boxeo son justos vencedores. A nosotros nos está costando entrar a los partidos fuera de casa a la hora de combatirlos. Hoy que estuvimos más comprometidos sin balón, pero estuvimos mal sin él. Con tanto tiempo sin balón ante un equipo bien entrenado y trabajado, que nos ha apurado mucho por fuera, el gol al final ha caído en el momento que más daño hace. Nos vamos tristes porque ya que no podíamos ganar, el punto era bueno. El Algeciras ha merecido más", destacó el técnico.

Sobre la actitud de su equipo, el preparador catalán dijo: "Cada cambio que hicimos era de ataque y queríamos atacar al rival, cosa que hacemos bien. La semana pasada sometimos al rival, y la anterior igual. El problema es la continuidad. Ahora a excepción de dos equipos como el Baleares y el Albacete, que estén marcando camino, el resto es irregular. La categoría está igualada".

"Sabíamos de la dificultad del rival y con tantos minutos sin balón era muy complicado. No tengo dudas del compromiso del equipo. El Algeciras en la primera parte solo tuvo una doble ocasión clara y en la segunda te someten, pero sin ocasiones claras, aunque llegó el gol. Al final es una partida de uno contra otro. Nosotros no vimos si ellos estaban mal defensivamente porque en ataque no dimos dos pases. No era un problema de que el equipo no quería. Todavía tenemos margen pero tenemos que poner el dedo en la llaga", sentenció Agné.