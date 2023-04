Juanma Barrero: "El Algeciras es merecedor de la victoria"

El entrenador del Mérida, Juanma Barrero, ha reconocido la superioridad del Algeciras en la victoria albirroja sobre los extremeños en el Nuevo Mirador. "Creo el Algeciras es justo merecedor del resultado porque se aprovecharon de un error nuestro y después crearon también varias situaciones. Nosotros no tuvimos un buen día y cuando tuvimos alguna nos faltó finalizar".

El análisis del técnico visitante se basa, principalmente, en la jugada del gol. "En pocos minutos ya nos pusimos perdiendo y no tuvimos nuestro día. Sobre todo con balón no estuvimos acertados. Solemos ser un equipo con bastante mejor salida y no tuvimos nuestro día. En muchos momentos pareció que sí, en la segunda parte nos afinamos un poco y conseguimos que ellos estuviesen casi metidos en su área, pero no conseguimos tener claridad ni buscar alguna opción de centro ni de tiro o encontrar algún alguna ocasión de gol".

También resaltó el estilo de juego del Algeciras de Iván Ania, un equipo "que hace una presión muy agresiva. Cuando metes la pelota dentro saltan y son muy agresivos. Cuando eres capaz de conectar un par de pases, si no atacas rápido los espacios y consigues profundidad, enseguida te hacen una falta, te paran el partido y te obligan a volver a empezar. No tuvimos esa continuidad en el juego que tenemos otros días. Estuvimos mal, hubo muchos errores en pases que no eran difíciles y cometimos muchos errores en pases muy fáciles y no tuvimos nuestro día".

Barrero también destacó que sus jugadores no plantearon el partido que acostumbran: "no rehuimos la lucha y hubo acciones donde el juego se puso brusco y fuimos a esa pelea. Lo único es que no tuvimos el acierto que tenemos otros días, solemos ser un equipo mucho más vertical y no encontramos esos espacios. Las pocas veces que los encontramos pues llegamos ahí y no pasó nada".

Preguntado por las bajas que presentó su equipo, el técnico puso en duda que los echasen de menos. "Si me dices que viniendo ellos a cierta con la portería, sí. Pero lo mismo a ellos les hubiese podido pasar lo mismo. No soy buscador de excusas. Jugamos con los que tuvimos disponibles. Creo que que en la pelea en la garra en el correr no hicimos un mal partido. Es verdad que desde el minuto uno tuvimos que exponer un poco más porque tuvimos que buscar ese gol que nos diera el empate, pero el esfuerzo de la gente no se ha visto limitado, simplemente faltó acierto.