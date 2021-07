Melchor se despide del Algeciras CF y Álvaro Telis firma por el Ceuta

Alejandro Rodríguez Melchor se ha despedido del Algeciras CF con una carta publicada en su perfil de Twitter y es otro de los jugadores de la pasa campaña que no defenderá los colores albirrojos en la temporada de estreno en Primera RFEF. Además, Álvaro Telis ha firmado por la AD Ceuta (Segunda RFEF), despejando de esta manera una de las incógnitas que quedaban en el plantel para la próxima temporada.

Melchor, uno de los más queridos por la afición albirroja, regresó el pasado verano al club tras un periplo por Segunda B en equipos como el Talavera y el Mérida, ya reconvertido en lateral. Comenzó como titular, pero en el tramo final de la temporada una lesión le apartó del equipo.

Esta ha sido la despedida de Melchor: "Querida familia algecirista, hoy es un día triste para mí, me toca despedirme de ustedes. Hoy acaba mi segunda etapa con esta camiseta, en total han sido más de 120 partidos en los que he podido defender este escudo centenario, algunas veces mejor, otras peor, pero siempre dejándome la piel en cada minuto.

Quiero agradeceros a todos los aficionados el apoyo que habéis demostrado al equipo y por hacerme sentir como si estuviese en casa.

Me habéis hecho sentirme futbolista y aunque en esta última etapa por culpa de la lesión no pude estar en el final, os prometo que me dejé hasta el último suspiro para apoyar a los compañeros hasta el último momento.

Lo vivido en Almendralejo jamás se borrará de mi corazón y de mi cabeza.

Os prometo que volveré algún día a animar al equipo desde la grada porque siempre seré algecirista y porque siempre hablaré muy bien de esta ciudad tan bonita ya cogedora.

Quiero agradecer a mis compañeros, al cuerpo técnico y sobre todo dos piares fundamentales del club, Miguel Ángel, el mejor utillero que cualquier jugador se pueda encontrar, y a mi amigo Iván Turrillo, que para mí es el escudo de este equipo. Muchas gracia por todo, Algeciras".

Por su parte, Álvaro Telis, defensor de 24 años tuvo muy mala suerte el pasado curso. El uruguayo aterrizó en el Nuevo Mirador en el mercado de invierno para apuntalar la zaga, pero apenas pudo jugar seis partidos (todos como titular) porque se rompió el Aquiles durante un entrenamiento. Su grave lesión provocó el fichaje de urgencias de Jordi Figueras, que el pasado sábado renovó por los albirrojos tras aceptar una bajada salarial.

Telis es natural de Cerro Largo (Uruguay). El zaguero es zurdo y de envergadura (más de 1'90) y se adapta a la posición de lateral izquierdo, un extra. El defensa llegó al Algeciras tras jugar todos los minutos con el Lealtad en la primera vuelta.