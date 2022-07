"El Algeciras es el mejor sitio para crecer"

Ale Benítez y el Algeciras CF han apostado mutuamente como una oportunidad "para crecer". El lateral malagueño de Mijas, el primer fichaje algecirista para la temporada 22-23, ha expresado su ambición y sus ganas de competir con los albirrojos en la campaña que arrancará a finales de agosto en el grupo I de la Primera Federación.

Benítez ha sido presentado en sociedad este jueves convencido de que ha elegido "la mejor opción" al firmar con los algeciristas. "He venido a un club que tiene aspiraciones altas y creo que es el mejor sitio para crecer para mí", afirmó el lateral diestro.

El mijeño de 22 años emprende en el Nuevo Mirador una nueva etapa tras haberse criado en la cantera del Málaga CF. "Llevo toda mi vida allí, soy de allí, y esto es un nuevo reto que afronto con mucha ilusión. Estoy muy contento por la confianza que me ha transmitido el club. Ya he podido comprobar que la ciudad está volcada con el Algeciras y eso es un orgullo", señaló.

Para Benítez fue determinante el interés mostrado por los albirrojos. "Valoro mucho ir a un sitio donde eres querido y cuando me llegó la oferta no miré más... Por todo, por ciudad, por club... Hay factores que me ayudan y creo que es donde mejor voy a estar", explicó el mijeño.

El carrilero viene como lateral derecho pero se presta a jugar en más posiciones: "He jugado de extremo y de lateral izquierdo también incluso en el primer equipo del Málaga. No tengo problemas por una banda u otra, donde el míster me necesite, allí jugaré".

Benítez entiende que aún es pronto para hablar del equipo "porque falta gente por llegar y tenemos que ir poco a poco" pero valora la trayectoria del Algeciras en las últimas campañas. "Creo que el equipo el año pasado hizo las cosas muy bien y estuvo a punto de meterse en playoff, y esa es la línea a a seguir con sacrificio, trabajo y compitiendo mucho", destacó.

Al malagueño le seduce el poder trabajar con Iván Ania porque "es un gran míster, muy exigente, eso me gusta porque va acorde con mi personalidad" y subraya el ambiente que se ha encontrado en el Nuevo Mirador. "Hay un grupo magnífico y me han recibido con los brazos abiertos. Lo mejor es que veo garra y ganas de competir. Tener enchufados a todos desde el primer entrenamiento es muy importante".