El mejor Almenara ha vuelto

Gonzalo Almenara vuelve a ser Gonzalo Almenara. El algecireño es uno de los futbolistas más en forma del Algeciras CF en este momento. Tras haber permanecido a la sombra casi toda la temporada por culpa de las lesiones, el carrilero luce por fin en el equipo de Salva Ballesta y recuerda a su mejor versión, la que se pudo ver justo antes la pandemia que comenzó en marzo de 2020.

Almenara es otra de las buenas noticias del Algeciras en el comienzo de la segunda parte de la temporada. El algecireño cuajó su mejor partido el pasado domingo en la victoria ante el Betis Deportivo. El lateral fue un cañón por la banda derecha, un portento físico, y protagonizó algunas de las acciones más peligrosas de los algeciristas en ataque.

La vuelta de Gonzalo al once, sin embargo, no ha sido un camino de rosas. El algecireño ha tenido que dejar atrás meses muy complicados de lesiones distintas, recuperaciones, entrenamientos en solitario, sesiones de fisio, pruebas... y mucha grada. En las quince primeras jornadas de la primera fase, Almenara apenas pudo disputar unos minutos desde el banquillo en dos encuentros, en San Fernando (sexta jornada) y en Marbella (décima jornada). Ballesta le dio la titularidad en la visita al Cádiz B (decimosexta jornada) y desde entonces ya no ha soltado el puesto.

Almenara acumula cinco partidos seguidos como titular con los albirrojos, los tres últimos completos. El carrilero, que ha aprovechado la ausencia de Melchor, no ha parado de crecer desde su reestreno en El Rosal. Ante Las Palmas Atlético o en La Línea frente a la Balona se le vio ya a gran nivel físico, pero el pasado domingo sobresalió por encima del buen hacer del colectivo.

La reincorporación del lateral forjado en el Sevilla es casi como un fichaje para el Algeciras en la fase de clasificación para el playoff a Segunda. Con Salva Ballesta, cuando llegó en enero de 2020, se pudo ver al mejor Gonzalo Almenara: jugando más adelantado, asistiendo y marcando goles. Por eso no es casual que el técnico esté mimando el retorno del jugador a un once en el que se presume va a ser importante en lo que resta de competición.

A Almenara se le ve más fino que nunca. A sus 23 años, el algecireño tiene por delante una gran oportunidad para engrandecer con el Algeciras una de las sagas futboleras más ilustres del Campo de Gibraltar.

Como ha pasado con Fran Serrano, recuperado recientemente, o Alcázar, de vuelta tras dos meses de lesión, y en menor escala con Canillas, Jordi Figueras o Melchor, el Algeciras está rearmándose ahora en casi todos los puestos para un tramo decisivo en el que se va a jugar el billete para el playoff de ascenso a Segunda. El sueño es cosa de todos y está al alcance de las manos.