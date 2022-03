Iván Ania: "Quizás a ellos les sepa bien el punto, pero nosotros queríamos ganar"

Iván Ania, entrenador del Algeciras CF, reconoció que el empate a cero ante el Linares no era el resultado esperado. "Teníamos mucha esperanza en conseguir los tres puntos, pero el partido fue muy difícil. Ellos dejaban gente descolgada y si no finalizábamos la jugada podíamos tener muchos problemas. En la primera parte el partido estaba de ida y vuelta totalmente, con mucha transición por ambos lados, y no decidimos bien en esas transiciones", analizó el técnico.

"En la segunda parte, hasta los minutos finales, el partido estuvo más ordenado. Fue un partido desde el punto de vista del entrenador complicadísimo porque había que manejar bien las vigilancias al quedarse tanta gente descolgada. Ellos jugaron 1-4-1-4-1 y esa situación la tenemos que manejar tapando entre Alvarito y Bueno al pivote (Rodri) y los dos interiores son para nuestros medios centros. En el momento que ellos encontraban a Rodri sí tenían un tres para dos. La superioridad era cuando Carnicer se metía dentro. Ahí si nos hacían la superioridad, pero contábamos con ese desorden. Carnicer había momentos que aparecía incluso en la banda derecha. Esos equipos tan desordenados en ataque al final te crean superioridades y hay que intentar aprovechar luego al contragolpe", destacó Ania.

El preparador algecirista explicó dónde estuvieron los problemas para sacar el balón. "La salida de balón era muy fácil, central con central y la salida de Van Rijn, pero el problema era que no le dábamos solución al espacio. Leiva no picaba la espalda del lateral y Renato tampoco. La solución era que Van Rijn fuera conduciendo, pero cada vez estaba más cerca de chocar con la siguiente línea. Podíamos encontrar a un mediocentro o a un mediapunta, pero no salíamos limpios. Tenemos que manejar mejor que los extremos nos den mucho más al espacio, no siempre venir al pie. Además, cuando llegamos al borde del área tenemos que tirar más a puerta, no podemos tirar tantas paredes y en las transiciones tenemos que decidir mejor. No estuvimos cómodos ni al nivel que solemos estar con el balón", reconoció.

"Ni este ni ninguno de los rivales que nos quedan son cómodos. Esta categoría es como si jugáramos un playoff cada domingo", dijo Ania. "Tardamos en interpretar que nuestra salida tenia que ser con Nico, el problema es que no lo hicimos bien. No va a haber ningún partido fácil porque todos nos estamos jugando mucho. Quedan nueve jornadas y a ver donde nos posicionamos y hasta donde somos capaces de llegar", destacó.

"Yo salgo a ganar siempre. Los entrenadores me inculcaron el espíritu ganador, nunca de salir a ver si no perdemos. Alberto (González) maneja muy bien el tema de las transiciones y sabes que como no termines la jugada te pueden crear problemas. Quizás a ellos les sepa bien el punto, pero nosotros queríamos ganar, sobre todo jugando en casa", sentenció.