Alberto González: "Me quedo con la respuesta del equipo en un momento delicado"

El entrenador del Linares Deportivo, Alberto González, destacó la respuesta de su equipo en los minutos finales, cuando perdía en el Nuevo Mirador, para empatar casi en el último suspiro un partido que entendía que debía haber ganado.

"Me estaba pareciendo injusto y surrealista por las diferentes situaciones que nos habían costado los goles. Antes de eso el partido estaba bastante controlado, con el Algeciras precipitado en un querer y no poder, pero errores nuestros y del árbitro, inexplicables, hicieron que de repente se nos iban los tres puntos", relató.

El entregador agradeció "la respuesta del equipo en un momento tan delicado, tan difícil y con tan poco margen de maniobra". "Me quedo con esto porque venimos de una situación complicada. Reponerse a eso es lo más meritorio", subrayó.

"Hicimos una gran primera parte, con un juego brillante durante muchos minutos. En la segunda fue más de control con un poco más iniciativa por parte del Algeciras", explicó. "Estábamos gestionando bien el resultado, defendiendo con criterio en bloque, sin dejarles espacios. Lo hicimos todo bien, excepto esas pérdidas de balón en zonas que no debíamos que nos costaron dos goles y alguna situación más de peligro evitable", matizó.

Sobre la debilidad defensiva del Algeciras, Alberto González tiene su explicación. "No es fácil ajustarse en estos tiempos. Figueras, que era su central habitual, no está. Admonio lleva dos partidos y Tomás, cuatro sin jugar. Esa sincronización lleva tiempo. Iván Turrillo es fundamental en el medio campo y no estaba. Cada partido tiene una dificultad especial. Un equipo encuentra solidez cuando encuentra un once tipo y empieza a darle cierta continuidad. Todavía ni en el Algeciras ni en el Linares se está terminando de dar", manifestó.