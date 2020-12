La liberación de Marcos Mendes

Marcos Mendes se ha quitado un peso enorme de encima. El delantero del Algeciras CF se ha liberado, como él mismo reconoce, tras su primer gol con la camisola albirroja. El navarro nacido en Bissau rubricó el 2-0 del triunfo del invicto líder ante el Cádiz B el pasado sábado en el regreso algecirista a la competición tras el doble parón por el coronavirus.

A la séptima jornada llegó la vencida aunque la realidad es que los minutos le han ido cayendo a Mendes con cuentagotas. Salvo el debut liguero ante el Marbella, en el que fue titular y disputó casi todo el partido, el ariete ha participado desde el banquillo la mayor parte de las veces. El buen rendimiento del plan de Salva Ballesta con Álvaro Romero como falso nueve dejó a Mendes apenas sin presencia ante Tamaraceite y San Fernando.

Cada minuto es oro en este Algeciras y más para los que no están siendo titulares. Mendes lo sabe y lo asume y se toma cada oportunidad como una ocasión para ganarse más tiempo sobre el verde. Ante el filial amarillo por fin acertó, tras coger el rechace de un disparo de Raúl Hernández, y tuvo incluso dos llegadas más para haber agrandado su cuenta goleadora. Tres disparos en apenas 18 minutos.

"El gol me da una liberación grande", confesó el ariete llegado al Nuevo Mirador el pasado verano desde el filial de Osasuna.

"Uno siempre trabaja primero para el equipo y si ya metes gol, pues mejor a nivel personal", sostiene Mendes, que con 12 años se afincó en Navarra y inició su trayectoria como futbolista que le llevó a brillar con el Peña Sport de Tafalla.

A Mendes se le veía con cierta ansia por marcar, por agradar, a pesar de que su trabajo por el equipo estaba siendo incuestionable. "La vida del delantero va por rachas", señala el atacante, que agradece el cariño recibido por compañeros, técnicos y aficionados. "Todo el equipo se alegró por mí porque sabían que lo necesitaba, que estoy con ganas en cada entrenamiento, y llegó; la alegría es para todos", dice.

Mendes valora por encima de todo la dinámica del Algeciras, líder invicto del grupo IV-A de la Segunda B. "A nivel colectivo el equipo está soberbio, sensacional. No nos ha supuesto nada las dos semanas que estuvimos parados porque seguimos trabajando igual. Se ha notado que estamos enchufados", subraya.

El navarro es un profesional entregado al deporte más allá del balón: "Me gusta entrenarme tanto dentro como fuera del campo, hacer otros ejercicios y trabajos para no bajar la condición física", cuenta. No cabe duda de que está en forma. Salta a la vista.