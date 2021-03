El Algeciras CF visita al Cádiz B este sábado (12:00, a puerta cerrada, en directo por Footters) en la 16ª jornada liguera del grupo IV-A de la Segunda B. Los albirrojos, colíderes con el San Fernando, encaran una semana importantísima en la que se jugarán su futuro con tres partidos en apenas nueve días. En juego, la clasificación para luchar por el playoff de ascenso a Segunda y el billete directo a la nueva categoría profesional, la Primera RFEF.

El equipo de Salva Ballesta afronta en El Rosal de Puerto Real la antepenúltima fecha de la primera fase con un as en la manga, el partido que tiene pendiente con Las Palmas Atlético y que saldará el miércoles 10 de marzo en el Nuevo Mirador, por fin con el aliento de 400 espectadores. Será la cita intermedia de una semana que acabará el domingo 14 con el Clásico ante la Balona en La Línea, un rival directo en la puja por las tres primeras posiciones, que este domingo 7 juega un choque crucial ante el San Fernando.

Alineaciones probables Cádiz B: Flere; Javi Martín, Momo, Saturday, Gudelj, Sergi, Tur, Chapela, Javi Pérez, Peter y Nieto. Algeciras CF: Vallejo; Melchor, Dani Espejo, Robin, Figueras, Armando, Raúl Hernández, Iván, Edu Ubis, Barrera y Romero. Árbitro: Sergio del Río Lozano (Extremadura). Hora: 12:00 (16ª jornada, en directo por Footters). Estadio: El Rosal, en Puerto Real (a puerta cerrada). Antecedentes: El Algeciras ha sumado en las últimas cinco visitas al Cádiz B. Empató 2-2 el pasado curso y venció hace dos campañas por 0-1. El último revés, en la 11-12, con un 5-0 en Tercera división.

La visita al Cádiz B se antoja fundamental y llega tras un mes de febrero malo para los del Nuevo Mirador. El Algeciras ha dejao atrás un mes en el que no ha conocido la victoria (Marino, Tamaraceite y San Fernando) y ha visto como su ventaja sobre el cuarto ha menguado a un solo punto. Los de Ballesta, que recibieron ante el San Fernando su mayor escarmiento de la temporada, vienen de un fin de semana de parón que ha servido para oxigenar cabezas, recuperar a tocados y acoplar al nuevo, el defensa Jordi Figueras, el sustituto del lesionado Álvaro Telis.

El algecirismo, con una afición entregada y cariñosa como no se recuerda, ha tratado de levantar los ánimos de los jugadores tras el último varapalo. Después de cinco meses en cabeza de la clasificación, el Algeciras es consciente de que llega la hora de la verdad, de que no puede fallar más. Los de Ballesta, con esa bola extra, dependen de sí mismos para rematar la faena como primeros.

La alineación del Algeciras, parón de por medio, se presenta llena de interrogantes y posibilidades. Con Telis fuera de combate ya toda la temporada y Alcázar en proceso de recuperación, la primera duda es ver por quién apostará Salva para acompañar a Robin en el centro de la defensa: todo apunta al recién llegado Jordi Figueras ya que la vuelta de Fran Serrano, que no está al cien por cien pero ya se ejercita con el grupo, es precipitada. Salva entiende que necesitarán a Serrano sano para lo que está por venir. Del medio hacia adelante podría haber cambios también con la inclusión de Yago Pérez, Álvaro Romero o Jorge Canillas. Ballesta también podrá contar con el algecireño Almenara.

La idea de juego, no obstante, no variará demasiado. "Nuestra manera de jugar, nuestra intensidad, nuestro concepto de intentar provocar sus puntos débiles y aprovecharlo no variarán mucho", avanzó el entrenador este viernes en rueda de prensa. "El equipo está muy concentrado y somos conscientes de no podemos en situaciones de riesgo cero convertirla en una situación que nos cueste gol. Esa ha sido la lectura de los tres últimos partidos, sobre todo Marino y Tamaraceite, en los que teníamos que haber cogido los tres puntos", reflexionó.

"Nos falta muy poquito para redondear una primera fase excelente. Quedan cuatro partidos y hay que darle normalidad", prosiguió Ballesta. "Si se gana sería maravilloso, pero tenemos la grandísima suerte de no decir que es una final. Es el partido más importante de nuestra vida, no es decisivo, pero es el que tenemos que atacar", insistió.

El técnico algecireño ha hecho hincapié en la importancia de mantener la portería a cero, como analizó este diario el pasado miércoles. "Si encajamos un gol no pasa nada, a seguir trabajando. No nos puede pasar como ante el San Fernando, no podemos venirnos abajo. Otra cosa que hemos trabajado es el volver a intentar ganar a partir de la portería cero", explicó.

Con 26 puntos, el Algeciras se mide a un Cádiz B con 19 que se aferra a, seguramente, su última oportunidad para aspirar a la tercera plaza aunque el filial podría caer a zona de descenso si no suma. Alberto Cifuentes lleva tres partidos a los mandos del filial tras la destitución del exalbirrojo Juanma Pavón. La jornada del domingo, además del Balona-San Fernando, deja otro pulso directo con un Tamaraceite-Sanluqueño. De ganar, los albirrojos meterían distancia al menos a dos de sus rivales.