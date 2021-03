Los jugadores del Algeciras celebran que han hecho historia en La Línea: "lo que viene es un regalo"

Los jugadores del Algeciras CF abandonaron el terreno de juego del Municipal de La Línea con la sensación de haber escrito una página en la historia del club albirrojo y de que aún la temporada puede brindar más tardes memorables.

Uno de los más exultantes era Edu Ubis, autor del gol de la victoria sobre la Balona. "Para mí personalmente es único. Estoy muy emocionado, la verdad. Llevo quince temporadas y nunca había conseguido un ascenso. Es súper especial, aún más por el equipo en el que estoy, más por la forma en la que ha sido y más con un gol mío, así que no puedo pedir más", manifestó.

El atacante se confesó "muy orgulloso" de haber conseguido un tanto que le supone "el premio de ser recordado" para siempre por la afición del Algeciras. "Tenía mucha ilusión. Uno está todo el año trabajando para esto", explicó.

Ubis tuvo elogios para la Balona. "Teníamos claro que ellos tenían que ir a por el partido. Tienen muy buen equipo, saben a lo que juegan y lo hacen muy bien, así que había que tener mucho cuidado en contrarrestar las bandas sobre todo. Creo que lo hemos hecho bien y en las ocasiones que han generado, Guille ha hecho otro partidazo, como todos. En la segunda parte ellos le han puesto más corazón que cabeza y nosotros hemos estado esperando nuestra oportunidad, nos ha llegado y la hemos aprovechado", resumió.

"Todo lo que viene a partir de ahora es un regalo. Obviamente no vamos a desperdiciarlo, vamos a seguir trabajando para llegar lo más lejos posible, pero nuestro objetivo ya está cumplido, más de sobra y ahora toca disfrutar", concluyó Ubis.

El aludido Guille Vallejo se confesó "muy contento" con la victoria porque "supone un salto de calidad muy grande tanto para los jugadores como para la institución". "Al final esto es historia para esta entidad", continuó.

El portero restó importancia al bache de resultados, o al menos lo consideró algo lógico. "Son estados de forma. Se plantea la temporada sabiendo que va a haber picos, llegó el malo en cinco jornadas y ahora hemos resurgido un poquito".

Guille Vallejo afirma que nunca vio peligrar el triunfo. "Hemos hecho un partido muy serio. Hacía tiempo que no se veía un equipo con tanto empaque, con tanta seguridad atrás. Teníamos la sensación de que sí, ellos tenían la pelota a veces, podían crear uys pero no ocasiones como tal. Yo he estado muy cómodo. Al final era más una sensación que un peligro real", apostilló.

Lo que viene, para el guardameta, es motivo de más ilusión. "Tenemos que soñar. Nadie esperaba que estuviéramos arriba, solo nosotros y hay que seguir dándole esto a la afición", concluyó.