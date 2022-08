Iván Ania: "Tenemos que darle más importancia a los detalles pequeños para conseguir metas más altas"

El técnico del Algeciras CF, Iván Ania, afronta la última semana antes del comienzo de la temporada, este domingo (19:30, estadio Fernando Torres de Fuenlabrada) con la plantilla casi al completo, en contraposición a la campaña pasada, cuando llegaron hasta cuatro jugadores con la liga ya iniciada. En una entrevista en Onda Cero Algeciras, el entrenador asturiano hace un repaso a cómo se ha desarrollado la pretemporada y de lo que espera cuando empiece a rodar el balón.

“El año pasado, hasta la última semana, con todo lo que sucedió, no teníamos apenas jugadores. Con la temporada ya comenzada metimos cuatro jugadores que nos permitieron subir el nivel. Ahora tenemos una base de la temporada pasada con jugadores que fueron claves en el éxito de la campaña anterior e intentamos formar el equipo en torno a ellos. Todavía puede ser que llegue algún jugador más y vamos a ver si somos capaces de empezar con buen pie”, indica el preparador albirrojo, que espera, al menos, la llegada de un central. “Me gustaría un central porque ahora tenemos tres, pocos para afrontar la liga. El año pasado nos quedamos con tres por la baja de Robin, que no la pudimos suplir porque fue fuera del mercado, pero no tuvimos problemas. Pero es fundamental tener ese cuarto central desde el inicio de liga porque es una posición en la que puede haber sanciones o lesiones”.

Otro aspecto importante para el técnico algecirista es el hecho de contar con un jugador de ataque distinto como Mizzian. “Buscamos ese tercer delantero como es ahora Mizzian, distinto, de área, que el año pasado no lo teníamos. En partidos que se nos replegaba mucho el rival o cuando querías poner centros al área, no teníamos un jugador de área. Este año tenemos ese perfil de jugador. En cuanto a Roni, que para mí es un jugador diferencial, si ahora mismo no tuviera contrato en el Algeciras estaría en uno de los grandes de la categoría o incluso en una categoría superior. No hubiésemos tenido capacidad económica para sustituir 26 goles (los que hicieron entre Roni y Romero) por cómo está ahora el mercado porque se están pagando barbaridades a los delanteros”, advierte.

Durante el verano Ania ha contado con varios jugadores del juvenil y del filial, lo que recuerda el éxito de Álvaro Leiva, traspasado al Real Madrid. “Yo no miro el carné, ni de donde sea ni la edad, solo miro el rendimiento. El año pasado descubrimos a Leiva, que nadie me habló de él, y en los primeros entrenamientos no le vi nada especial, pero en el primer partido, con el Cádiz, le vi un par de arrancadas y dije “este niño tiene algo”. Le dimos continuidad en pretemporada y había momentos en los que hablaba con el cuerpo técnico de que estaba siendo el mejor. No quisimos meterlo de frente en los primeros partidos de liga porque teníamos miedo de que a lo mejor le viniera grande la situación o de que se sintiera presionado, pero él solo tiró la puerta abajo y demostró que tenía mucho nivel y fue una pieza muy importante el equipo. Si este año se da una situación parecida no tendré problema en ponerlo”, explica.

Sobre el objetivo para esta temporada, tras rozar el playoff de ascenso, Ania lo tiene claro: “Nuestro primer objetivo es dejar cinco equipos por debajo, o cuatro, dependiendo de lo que pase con el Dux. A partir de ahí depende con cuantas semanas de antelación podamos cumplir ese objetivo. Este año tenemos que darle más importancia a los detalles pequeños, que son esa línea fina que hace que consigas el éxito o que se convierta en una decepción no conseguir un objetivo. Y si somos capaces de ser más persistentes en esos detalles seguro que nos van a llevar a conseguir metas más altas, pero el primer objetivo es conseguir la salvación”, destaca.

La temporada pasada muchos rivales hablaban del “alto” presupuesto con el que contaba el Algeciras, algo desmentido por Ania. “No estábamos ni entre los 15 mejores presupuestos del grupo, era un poco engañoso lo que se veía desde fuera. Una primera idea era contar con un buen presupuesto, pero con todo lo que pasó en verano ese se quedó más pequeño. Desde fuera se vio que venían jugadores de primer nivel de la categoría, pero por ejemplo Tomás vino porque es de Algeciras, prefirió estar su familia y desechó ofertas de superior categoría, Roni porque ya había estado con este cuerpo técnico en tres equipos, Jordi ya estaba aquí, Iván Crespo lo trajimos porque confiábamos en él… Se dieron circunstancias que hicieron que llegaran estos jugadores y no fue por ese supuesto gran presupuesto”, aclara.

Para Ania, durante la temporada será fundamental seguir contando con el apoyo de la afición en el Nuevo Mirador. “El Mirador es un punto a nuestro favor, aunque al final fuera de casa también hicimos buenos números. En casa solo perdimos dos partidos, pero aquí nos sentimos muy respaldados, somos muy intensos en la presión. El aficionado nos lleva a ir a por el partido y hace que seamos un equipo muy difícil de batir con nuestros aficionados”, sentencia.