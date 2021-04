El entrenador del Algeciras CF, Salva Ballesta, quitó hierro a la derrota de su equipo este domingo ante el Linares (1-0) porque "todavía hay muchas posibilidades" y felicitó a su adversario ya que entiende que les ganó en "intensidad".

"El equipo salió bien. Durante los primeros 10 minutos tuvo dos o tres ocasiones para materializar, pero cuando no lo haces es imposible ganar. Nos cuesta mucho llegar al gol, tomar decisiones acertadas en los metros finales y eso te penaliza. Quiero alabar al rival, por las situaciones que se ha encontrado, con el estado físico que tenían, es para estar orgulloso de todos sus jugadores", comenzó.

"Dos cosas diferenciaron al Algeciras y al Linares: la intensidad, en la que han sido superiores a nosotros, y la otra la confianza y la capacidad de querer jugar el balón y de buscar campo rival. En la primera parte, no es que generasen ocasiones de peligro pero si generaron muchas situaciones por bandas, centros, córner, acciones a balón parado... y nosotros prácticamente cero", abundó Ballesta.

"No supimos jugar el balón para buscar los costados de sus pivotes. En el primer tiempo tenían el centro del campo muy despoblado, por la banda izquierda nos hacían daño con dos para tres. La salida desde el balón no fue buena, trabada y con falta de intensidad. Hay una cosa que es importante, y es que para hacer goles hay que tirar a puerta. No se puede llegar al pico del área chica y querer dar un pase atrás o intentar volver a regatear", dijo.

El técnico restó importancia a la derrota: "Hay que quedarse con que todo lo que disputemos es una maravilla, un regalo. El equipo está exprimido al máximo, los resultados no nos han desfavorecido y está todo en juego. Todavía hay muchas posibilidades, pero hay que ser más eficaz, más contundente, tener más eficacia de pases, que fallamos muchos de primero de parvulito".

Sobre el estado físico del Linares, opinó: "Quizás los jugadores pensaban que con todo lo que se habló al rival le iba a costar entrar y no. Al final todo esto es una parafernalia. El fútbol y todo en la vida está aquí (señalándose la cabeza). Normalmente cuando un equipo te gana en intensidad en estas categorías tiene el 70% del partido ganado".

Sobre si está descontento con su equipo, dijo: "Por una parte me voy descontento porque me gusta ganar en todo, pero por otro soy el tío más feliz y orgulloso de mis jugadores, porque lo que no voy a consentir es que haya una corriente que considere que estamos obligados a... Como el Linares, somos dos equipos que no estábamos ni mucho menos llamados a estar ahí. Hay plantillas infinitamente mejores que nosotros. Lo que tenemos que hacer es disfrutar. Si nos metemos bien y si no también, porque ni yo esperaba que estuviéramos ahí".

"Estamos jugando por una fase en la que hay equipos inmensamente superiores a nivel económico. Como no juguemos como veníamos jugando, es complicado. El Linares ganó casi todos los duelos y nos faltó continuidad en la jugada, salir y buscar esa superioridad en el campo con la que hemos sido superiores a muchos equipos. Fue un partido en el que nos costó todo mucho, pero en otros partidos nos costó poco hacer mucho, y ganamos", finalizó.