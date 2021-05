José María Salmerón, el entrenador del UCAM CF, considera que su equipo y el Algeciras CF librarán este domingo (12:00, horario unificado) un duelo en el que ambos persiguen la victoria aunque "la necesidad" no sea la misma. El experimentado técnico, con el recuerdo de lo que pasó en el Nuevo Mirador, advierte de que el conjunto de Salva Ballesta "puede ganar a cualquiera".

UCAM y Algeciras se citarán en La Condomina, el uno con la opción del liderato y el otro con la posibilidad del playoff, aunque ninguno depende de sí mismo. Los universitarios están en manos del Linares y los albirrojos, de lo que ocurra en el Betis Deportivo-San Fernando.

Salmerón espera a un Algeciras como el del Mirador: "Un muy buen equipo, un conjunto que no tiene grandes individualidades aunque tiene jugadores que pueden hacerte mucho daño. Un rival que compite bien, que ha hecho una primera fase extraordinaria y ha estado por encima de grandes clubes, y que puede ganar a cualquiera", manifiesta.

"El Algeciras viene con la necesidad y a veces la necesidad te da ese punto de intensidad. Nosotros vamos a intentar controlar esa situación y ganar el partido, pero sabemos que la dificultad es grande", sostiene.

"El equipo ha llegado donde tenía que llegar y trabaja muy bien"

Salmerón asegura que la derrota sufrida en San Fernando "no afecta" a su vestuario, que acabó con una larga racha sin perder. "Tuvimos una derrota que no estaba prevista, porque era importante sumar para el liderato, pero sabíamos que nos enfrentábamos a un equipo muy potente y que cualquier partido es muy complicado. Llevábamos muchas jornadas sin perder y ganando muchos partidos, pero puede ocurrir. Tuvimos algunos errores que nos penalizaron", explica.

El preparador solo quiere centrarse en lo que pase en La Condomina: "Nosotros a ganar nuestro partido. Sabemos que estamos en el playoff, tenemos que ganar para ver qué ocurre en Linares y si somos capaces de ser primeros. El equipo está trabajando muy bien y ha llegado donde tenía que llegar", afirma.

"Hay que ganar para intentar ser primeros"

"En cuanto al tema de las sensaciones, creo que es muy subjetivo. Hay equipos que no han ganado en muchas jornadas o que van pasando finales desde hace tiempo y ganan cuando tienen que hacerlo. Sabemos que vamos a jugarnos el ascenso a dos partidos y que cualquiera puede ganar venga como venga porque en una eliminatoria puede pasar cualquier cosa", prosigue.

Salmerón rechaza que el UCAM se haya dejado llevar tras la clasificación: "No nos dejamos llevar, cometimos un error que puede pasar en cualquier partido. Estábamos siendo sólidos, teníamos el balón y en un centro lateral y un penalti se te va el partido. Es cierto que nos faltó en ataque ese último pase para generar más ocasiones, pero ni mucho menos el equipo se relajó", dice tajante. "El equipo sabe perfectamente la importancia de ser el primero, llevamos muchas semanas de tensión peleando por esto", insiste.

El entrenador universitario no da pistas sobre el once. Salmerón tiene a Josete, un fijo en la defensa, con cuatro amarillas, apercibido de sanción. "Nunca digo quién va a jugar o no, ya lo veremos, pero haremos lo más coherente", desliza. Además, Biel Ribas está trabajando a un nivel más bajo por molestias de rodilla, Chacartegui tiene problemas musculares de abductores y Adri León y Tropi están lesionados.