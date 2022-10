Marrero: "El Algeciras va a estar ahí seguro y, si lo hace bien, entrará en playoff"

Juanma Marrero, el entrenador de la AD Mérida, tiene catalogado al Algeciras CF, su rival este domingo (12:00), entre los candidatos a pelear por el playoff de ascenso del grupo I de la Primera Federación. "Va a estar ahí, en los puestos de media tabla para arriba", ha señalado sobre los albirrojos este viernes en la rueda de prensa de la previa.

Marrero califica a los de Iván Ania como "un buen equipo, tiene muchas individualidades pero es que todos las tienen en esta categoría". "Va a estar ahí, en los puestos de media tabla para arriba. Si lo hace bien o muy bien, entrará en playoff y, si lo hace regular o mal, quedará ahí, seguro, porque tiene recursos, un buen conjunto y un funcionamiento general bastante bueno", opinó.

Preguntando sobre si planea algún movimiento táctico especial para frenar a Romero, Marrero se explicó: "Álvaro es un buen jugador, puede ocupar varias posiciones, se descuelga, es habilidoso, cae a bandas... y encima ha añadido gol a todo eso. Me preocupa como nos preocupa a todos, pero tampoco vamos a preparar nada especial más allá de estar concentrados".

Marrero ha pasado "una semana normal, sin percances" en la que Juan y Lluís siguen en la enfermería con sus respectivas recuperaciones. Los romanos perdieron en Talavera a Kamal, que se perderá lo que resta de la primera vuelta. "Es menos grave de lo que pensábamos, pero tiene una rotura importante de abductor".

El técnico blanquinegro trata de aparcar cualquier síntoma de euforia: "No quiero mirar mucho la clasificación porque esto va para largo y no me voy a volver loco. No la miraba cuando estábamos abajo y ahora tampoco", aseguró. "Nos hemos dado cuenta de que todo cuesta mucho trabajo y aunque ganemos hay que sufrir", subrayó.

"En cada partido hay momentos y hay que saber madurarlos. No no somos inferiores a nadie pero tampoco muy superiores", avisó Marrero, que reconoce su plantilla ha subido el nivel de "autoestima".

"La diferencia al final es estar acertado. Era cuestión de tener un poco de paciencia", reflexionó.

El Romano ultima los trabajos de mejora en el campo: "El césped lo veo desde fuera porque no nos dejan entrar y es normal. Hay que pagar este pequeño peaje para disfrutar de un buen campo y tampoco hay que poner excusas".