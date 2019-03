Diego Caro: "El Algeciras dio un salto de calidad en el mercado de invierno"

El técnico del CD Ciudad de Lucena, Diego Caro, valoró en la comparecencia previa al duelo contra el Algeciras CF de este domingo (17:00) al conjunto albirrojo como "un equipo muy potente" que no se ha podido meter entre los cuatro primeros todavía porque hay "mucha igualdad". "Nosotros tenemos que estar en nuestra mejor versión para poder hacerle daño y traernos los tres puntos", expresó el técnico celeste.

"Preveó un partido difícil ante uno de los rivales más fuertes de la categoría. El Algeciras es un equipo confeccionado para ascender. Además en este mercado invernal creo que es de los equipos que más y mejor se reforzó. Firmó muy buenos jugadores que le han dado un salto de calidad a la buena plantilla que ya tenía. Han echado el resto para intentar meterse en liguilla y lograr el ascenso", señaló.

"Nosotros afrontamos este partido con mucha ilusión y con la esperanza de poder ganarlo. Vamos a jugar a uno de los mejores estadios de la categoría", dijo del Nuevo Mirador.

"Desde la llegada de Fajardo, el Algeciras modificó su sistema de juego y ahora usan una defensa de tres centrales y dos carrileros. Tienen muy buenos jugadores que se adaptan a la perfección a esa manera de ver el fútbol. Lo están haciendo muy bien", apuntó.

"Creo que de los últimos diez partidos sólo perdieron el otro día ante el Córdoba B. Eso quiere decir que vienen de una racha muy buena. Además, en su campo tienen unos números bastante buenos. Es cierto que no le ha dado para meterse entre los cuatro primeros porque hay otros equipos que lo están haciendo muy bien. Hay mucha igualdad", sostuvo.

"Nosotros no tenemos nada que perder. Vamos sin presión, con una clasificación muy buena y mucha tranquilidad, pero sin relajaciones. No vamos de paseo, queremos ponerle las cosas muy difíciles. De momento no somos inferiores a ningún equipo. Ya lo demostramos en Chapín, pese a la derrota", comentó.