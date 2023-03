Crespo: "El Algeciras está en una dinámica en la que necesita más de lo que está haciendo para ganar"

Germán Crespo, el entrenador del Córdoba CF, entiende que el hecho de estar en puestos de descenso convierte al Algeciras CF en un rival "mucho más difícil" con vistas al duelo del próximo domingo en el Nuevo Mirador (18:00).

"El Algeciras es un equipo que está perdiendo por detalles", opinó el técnico blanquiverde. "En Pontevedra tuvieron ocasiones claras para igualar, incluso ganar, pero está en una dinámica en la que necesita mucho más de lo que está haciendo para ganar, y, además, atrás le está costando y está encajando goles como el del otro día, que fue casi un regalo", explicó. "Pero sabemos que propone, que es vertical por bandas y arriba tiene con jugadores como Roni o como Álvaro", advirtió.

Crespo considera que "al final todos los equipos se juegan mucho" y, en el caso del Algeciras, se antoja sorprendente verlo tan abajo: "Creo que si nos dicen a principios de temporada que el Algeciras a estas alturas iba a estar en zona de peligro, diríamos que no. Por plantilla y por propuesta de juego, creíamos que iba a estar peleando arriba, pero esto hace más difícil todavía el partido porque sabemos la calidad que tiene. Es un equipo que apostábamos para que estuviese en mitad de la tabla hacia arriba", insistió.

El técnico del Córdoba se aferra "a esos primeros 45 minutos" del pasado empate ante el Ceuta. "El equipo volvió a ser reconocible, volvió a hacer lo que hizo en la primera vuelta, y esa la idea que tenemos. Venimos de no conseguir los tres puntos, es verdad, pero vamos a un buen campo, un buen estadio, con un terreno en perfectas condiciones. Intentaremos generar ocasiones e intentar acertar en los últimos metros, que es lo que nos está faltando", señaló.

Crespo no se obsesiona por la falta de gol: "Me quedo con el trabajo de los delanteros. Son rachas y es cuestión de tiempo. Antes necesitaban menos y ahora nos está costando más, pero no podemos meter presión. Sabemos que cuando metan uno, cambia la dinámica", aseguró.

"Cuando te falta ese acierto arriba, se te hace más cuesta arriba", prosiguió Crespo sobre el principal problema de su Córdoba. "Nosotros intentamos generar las ocasiones porque este equipo tiene argumentos. Si somos capaces de hacer lo que hicimos en la primera parte el otro día, llegará el momento en el que el equipo haga dos o tres goles en un partido".

El preparador asume con normalidad las críticas. "No me molesta que se hable. Esto es fútbol: cuando va bien, el entrenador es el mejor y cuando no, todas las flechas apuntan al mismo lado".

Crespo trata de ser optimista sobre lo que resta: "Ahora viene la parte en la que se va a jugar todo. La liga es muy larga y sabíamos que todos íbamos a tener rachas. Queremos llegar lo mejor posible a esa recta final, sabiendo en que cada partido ya lo puedes pagar caro".

El blanquiverde desveló que el defensa José Ruiz se fue con molestias de rodilla en un entrenamiento y se va a someter a pruebas, por lo que probablemente no esté para el domingo.