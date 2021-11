Sergi Escobar: "El Algeciras es un rival importante de la categoría"

Sergi Escobar, el técnico del Club Deportivo Castellón, entiende que este domingo rinden visita "a un rival importante de la categoría". El albinegro augura el duelo con el Algeciras CF en el Nuevo Mirador como "un partido muy bonito" ante un oponente "que sale a por todas y, si puede, te machaca".

El entrenador del Castellón expresó su respeto por los albirrojos: "Es un partido ante un rival importante de la categoría, que se quedó a un gol en la prórroga del ascenso a Segunda, y que tiene un proyecto muy fuerte con la intención de estar en el fútbol profesional. Además, ha iniciado la liga muy bien, con una sola derrota en un campo especial como el de Cornellà", opinó.

"Nosotros vamos a competir en la dinámica que estamos y a seguir en la racha, aunque sabemos que se trata de un partido complicado y de un viaje largo", avisó.

Escobar cree que el de Ania "es un equipo que está metiendo goles, sale muy fuerte, es intenso, va con todo, aprieta muy arriba, intenta machacarte en esos primeros minutos", sostiene. "Nos vamos a encontrar con un rival que arriesga mucho, espoleado por el público, y seguramente la mayor entrada de público como visitantes".

El míster considera que la progresión del Castellón tiene que ver "con la cohesión del grupo y la incorporación de jugadores importantes" aunque también con "el acierto en el área", algo que se les resistió en las primeras jornadas.

Escobar avanzó que Pablo Hernández "no viajará porque no está al cien por cien" y explico que Cubillas se encontraba "un poco mal" y será duda. "Pablo nos aporta mucho, es diferencial, pero no lo estamos teniendo y el equipo compite. Es de agradecer a la plantilla que no tengamos Pablodependencia y que podamos naturalizar esta baja tan importante para no forzar porque no tenemos la necesidad", explicó.

Escobar advirtió que "puede haber algún cambio" ya que su deseo es tener a todo el plantel enchufado.