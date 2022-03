De la Barrera: "El Algeciras nos va a obligar a hacer un partido jerárquico"

Rubén de la Barrera, el técnico del Albacete Balompié, encara con la máxima motivación la visita del domingo al Nuevo Mirador de Algeciras. El entrenador del líder del grupo II de la Primera RFEF ve a su equipo "preparado" para ganar en el estadio de los albirrojos, pero asume que sus pupilos deberán hacer "un partido jerárquico, con peso" para salir triunfantes.

"Llevamos tiempo responsabilizados con lo que tenemos delante", contestó De la Barrera a la pregunta de si en el tramo final de temporada se nota más la importancia de los puntos. "Se da la circunstancia que llegamos a esta jornada como líderes, vamos a un campo complejo como es el del Algeciras, pero con toda la ilusión por hacer un buen partido y ganarlo. Hay que estar preparados para hacer el mejor partido posible. Ganar en un campo complicado y volver a casa, esperemos, como primeros y preparados por si el domingo no se gana. Esto sería lo que te permite llegar a final de temporada primeros. El mensaje no cambia", manifestó en la rueda de prensa ofrecida este viernes.

De la Barrera espera "una buena entrada" en el Mirador y entiende que el partido "se juega en el mejor horario para ellos", aunque todo eso supone "otro estímulo para nosotros". "Llegamos como líderes y el Algeciras nos va a obligar a hacer un partido jerárquico, con peso y con razones para salir de allí como primeros", aseguró.

"Estamos donde queríamos estar y muy contentos por cómo está compitiendo el equipo, la plantilla metida a pesar de las bajas", subrayó el preparador. "La clave es la estabilidad, cómo se gestione una victoria, un empate o una derrota. El equipo me está demostrando madurez y tranquilidad, el objetivo es terminar la liga como primeros y para ello tenemos que estar condiciones de poder ganarle a todo el mundo", argumentó.

De la Barrera no se deja guiar por lo que ocurre fuera de su vestuario: "No creo que sea bueno para nosotros pensar en las circunstancias de los otros. Tenemos que pensar en las nuestras que bastante tenemos con ello. El domingo es complicado y difícil, pero a su vez creo que el equipo esta preparado para hacer lo que tiene que hacer y espero que nuestro rendimiento nos permita traer tres puntos que serían importantísimos", razonó.

Pese a las varias bajas por lesión ya son dos los jugadores que han vuelto a los entrenamientos con el grupo: Emiliano Gómez y Fran Álvarez, que está ultimando su vuelta al terreno de juego. "Jeisson se hizo daño en el aductor y estará entre dos y tres semanas de baja. Emi, a priori va a entrar en convocatoria. El hecho de poder recuperar a Fran de cara a lo próximo es algo que es también importante", relató.

Preguntado por el rendimiento de Manu Fuster, el técnico se deshace en elogios: "Manu, el otro día estuvo muy bien. En San Fernando hace los dos goles pero en partidos anteriores en los que no estuvo acertado de cara al gol lo que nos estaba aportando era muchísimo y se le estaba cuestionando. Eran cosas que no tenían sentido, los partidos hay que verlos. El desequilibrio que tiene, como se mueve entre líneas y como te permite jugar y provocar que pasen cosas cerca de la portería rival, haga gol o no haga gol. Es un jugador que nos está dando la vida".

Aprovechando la racha goleadora y su veinte cumpleaños, el míster ha reconocido el trabajo y esfuerzo del canterano Dani González que, poco a poco, se está ganando su puesto en el primer equipo. "A Dani, de entrada, lo querría felicitar. Es un chico que está asumiendo muy bien todo lo que está ocurriendo. Nadie se esperaba esa irrupción. Él se está cuidando de todo lo que viene de fuera y se junta con gente que pretende ayudarlo. De un tiempo para aquí percibo y siento a un chico maduro y que quiere ser futbolista. Ahora mismo tiene la oportunidad de jugar en el equipo de su tierra, en su club y eso es lo que tiene que hacer. Está arrancando, empezando y presenta credenciales como para pensar en Dani en un jugador con un futuro importante".