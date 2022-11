El Algeciras empieza a mirar hacia abajo

El Algeciras CF se ha puesto a solo dos puntos del descenso en el grupo I de la Primera Federación. La derrota encajada el pasado sábado en Alcorcón ha reducido casi al mínimo el colchón de seguridad que los albirrojos tenían sobre la zona de peligro de un grupo que empieza a partirse en dos (los que miran hacia arriba y los que lo hacen hacia abajo) y a compactarse desde la mitad de la tabla hasta prácticamente las últimas posiciones.

La quinta derrota de la temporada abre el primer conato de crisis entre el algecirismo, al menos entre una afición que no oculta su preocupación por la situación que atraviesa el equipo de Iván Ania. Los del Nuevo Mirador han sufrido dos reveses seguidos por primera vez esta campaña y solo han ganado uno de sus últimos seis encuentros.

La manida fragilidad defensiva, los puntos que se han dejado escapar en el Nuevo Mirador, los dos penaltis fallados en las dos salidas más recientes, el goteo constante de lesiones... la atmósfera que se ha formado en torno a este Algeciras ha frenado en seco la ilusión de un arranque de temporada que ponía a los de Ania donde se les esperaba o, al menos, cerca de esa quinta plaza. La realidad, sin embargo, es que si no ganas partidos, esta categoría te baja de la nube en un abrir y cerrar de ojos.

El Algeciras podía perder ante el Deportivo de La Coruña y el Alcorcón, dos de los máximos favoritos al ascenso del grupo, el problema es que este bache ha llegado en un momento marcado por unas deficiencias que no encuentran solución. Ania no logra dar solidez a un conjunto que ya ha recibido 17 goles y está en diferencia negativa (-2). El planteamiento podrá gustar más o menos, pero la conclusión es que esta escuadra no transmite firmeza durante un partido completo. Los 90 minutos siempre encuentran alguna falla en el sistema algecirista.

La duodécima jornada liguera -casi un tercio de competición- ha dejado al Algeciras mucho más cerca del descenso que del playoff de ascenso, una tendencia que ya venía apuntándose en las últimas semanas. Los albirrojos (15 puntos) sienten el aliento de un Badajoz que se ha relanzado y tienen a dos puntos por detrás al Celta B y a la Balona después de que ambos ganasen. El filial celtiña y el eterno rival tienen que pasar por el Nuevo Mirador en el mes de diciembre en dos citas que ya se empiezan a antojar fundamentales.

Rayo Majadahonda y Pontevedra (11 puntos) están también en esa batalla por escapar de los últimos cinco puestos de la clasificación, donde el Talavera sumó su ansiado primer triunfo y el Ceuta continúa hundiéndose poco a poco (solo tres puntos lucen los caballas).

En esa melé en la que se ha metido el Algeciras se encuentran equipos como el Unionistas de Salamanca, la Cultural Leonesa, el San Fernando, el Mérida y hasta el Fuenlabrada, aunque algunos de ellos marchan con la flechita para arriba.

Los números son los que son y hablan por sí solos, pero las sensaciones tampoco invitan al optimismo. Iván Ania insiste en que su equipo debe empezar a ser más contundente en las áreas y que los problemas están detectados, sin embargo no termina de dar con la tecla. El técnico ovetense ha sabido librar los principios de crisis con bastante solvencia desde que aterrizó en el banquillo de La Menacha aunque seguramente ahora se enfrenta al momento más delicado. Al Algeciras se le exige porque el propio Algeciras ha sido el que públicamente se ha exigido estar en la pelea por cotas mayores.

Afortunadamente la próxima jornada regresa Alvarito Romero (se le ha echado mucho de menos) y seguramente Borja Fernández. El Algeciras necesita a los dos y mucho para salvar el escollo que le espera ante el Sanse en el Nuevo Mirador (domingo a las 12:00). Es un partido de los que hay que ganar sí o sí o entonces tendrán que empezar a activarse todas las alarmas.