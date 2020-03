Un día en la casa del capitán del Algeciras

Iván Turrillo abre las puertas de su casa a través del Whatsapp. El capitán del Algeciras CF tiene la gentileza de compartir un día en su rutina de confinamiento por la pandemia del coronavirus. El algecireño trata de normalizar lo máximo posible todo lo que conlleva vivir en pleno estado de alarma. ¿Cómo? Con deberes, con buen humor y con la cabeza entretenida muchas horas con su gran pasión: el fútbol.

El capitán albirrojo recibe la propuesta encantado, sobre todo ante la posibilidad de sentirse uno más entre todo ese algecirismo que le venera. "Trato de hacer una rutina normal y de mantener siempre activo; para empezar me quito el pijama nada más levantarme", comienza Iván, que no pierde su tono distendido después de los primeros días de encierro.

"Me suelo levantar temprano, desayuno y me pongo con la tabla de ejercicios que nos pasa nuestro preparador físico", prosigue el algecireño, en referencia a los deberes diarios que ha mandado Javi Morilla a toda la plantilla de Salva Ballesta. Da la sensación de que no está permitido saltarse la tabla. "Javi es un fatiga", bromea Iván.

"Después de comer suelo descansar un poco y aprovecho para ver algún documental de Netiflix, soy fan, sobre todo los que están basados en historias reales", desvela el capitán, que también aprovecha los ratos de ocio para entretenerse con su gran pasión. "Ahora estoy jugando también al fútbol mánager (un videojuego) con mi equipo, con mi Algeciras", dice. "Los mejores en el juego son Cristo Martín y Borja Lázaro -detalla-, yo soy un jugador medio experto", agrega y se ríe.

La tarde continúa y queda mucha tela por cortar: "Hago cosas de la casa, aunque mi novia se va a reír cuando lea esto, y suelo hacer también alguna tabla más de trabajo físico, pero porque tengo mucho tiempo libre esta semana, que me ha cogido libre en el trabajo", aclara Iván, que es de los pocos jugadores del Algeciras que esta temporada la compagina con un trabajo fuera del fútbol. "El sábado entro de mañana y ya tengo preparadas las medidas de prevención con mascarilla y guantes", se adelanta a la siguiente pregunta.

"Me quito el pijama nada más levantarme. Hay que llevar con normalidad todo esto"

Iván no ha escapado al auge de las videollamadas, tan socorridas en muchos casos para mantener el contacto con familia y amigos, además de las obligaciones como futbolista: "Tenemos un grupo y siempre estamos hablando a cada momento", afirma. "Además de esta forma mantenemos el contacto con el club y tenemos también un ejercicio que nos ha mandado Enrique González, nuestro segundo. Va sobre las mejoras del jugador, tenemos que hablar de las virtudes y defectos de cada uno. Es como una ficha de autoconocimiento que rellenamos y luego Enrique nos orienta", señala.

"Gracias al móvil y a estas aplicaciones también mantengo contacto con excompañeros y amigos, por ejemplo ayer (por el miércoles) estuve hablando con José Carlos (el lateral izquierdo del ascenso) y estuvimos contándonos un poco cómo llevamos esto. Es una situación rara para todos", reconoce el algecireño, que en un gesto más de cercanía se interesa al finalizar por quien le entrevista: "¿Y tú, cómo lo llevas?". Esto, sin duda, va más allá del fútbol.