Iván Ania: "El partido nos vino grande"

Iván Ania, entrenador del Algeciras CF, hizo autocrítica después de caer derrotado en Riazor ante el Deportivo de La Coruña por un contundente 4-0. "No estuvimos bien, fueron muy superiores, especialmente en la primera parte. Nos vamos con sensación de que el partido nos vino grande".

"La valoración es negativa porque no conseguimos el objetivo que teníamos que era intentar ganar o puntuar. Desde la primera jugada ya pudimos ir perdiendo. Tuvimos una pérdida en ataque que en transición nos generaron peligro y cuando vienes a Riazor y a los diez minutos pierdes 2-0 es difícil darle la vuelta al partido. En la primera parte estuvimos defensivamente muy mal", analizó Ania en sala de prensa.

Pese a la goleada, el ovetense negó la falta de ambición en sus jugadores durante el encuentro. "Si tuviésemos falta de ambición nos hubiésemos metido atrás a ver si suena la flauta y sacamos un 0-0. Uno de los problemas es que no saltamos a la presión alta y nos salían fácil. Falta de ambición para nada. Vinimos a ganar, pero nos enfrentamos a uno de los mejores equipos de la categoría y cuando en la primera jugada te hacen una ocasión y en la segunda te marcan es muy difícil darle la vuelta al partido. Si algo tiene este equipo es ambición", insistió.

Mirando al futuro, Ania es pragmático en lo referente a la permanencia con el claro objetivo de los tres puntos. "Ganando estamos salvados y no podemos mirar más allá. No queríamos que se llegase a esta situación en la última jornada, pero las circunstancias fueron estas y nos la tenemos que jugar en nuestra casa contra un rival complicado como es el Castilla. Si queremos salvarnos tenemos que ganar".

Preocupado por el efecto psicológico de un mazazo como el sufrido por el Algeciras en Riazor, el entrenador albirrojo puso el foco en "intentar recuperar mentalmente cuanto antes y hacer autocrítica". "Sabemos que no estuvimos bien y que no fuimos nosotros como equipo. No nos parecimos para nada a lo que somos habitualmente más allá de tener más o menos acierto. No tuvimos opción de estar en el partido con un marcador más igualado porque encajamos rapidísimo", aseguró.

Sobre la situación de su compañero de gremio Rubén de la Barrera, que se estrenó como técnico deportivista ante el Algeciras, Ania explicó que "el cambio de entrenador siempre provoca una reacción y que el jugador esté más concentrado y receptivo a escuchar al cuerpo técnico. No sé si acabarán cuartos o terceros, pero tengo claro que van a tener todas las opciones de poder ascender".