Óscar Cano: "El Dépor no fue justo vencedor; hay que reconocerlo"

"El Dépor no ha sido justo vencedor. Hay que reconocerlo". Así de autocrítico se mostró Óscar Cano, entrenador del Deportivo, tras una victoria de su equipo en Algeciras a la que puso muchos peros.

"En Valdebebas creo que no merecimos perder y hoy (por el sábado) no merecimos ganar. Este tipo de partidos cuando se ganan indican que hay posibilidad de hacerlo. Asustamos unas veces en la segunda parte y en una llegó el gol. No estábamos finos con el balón".

“Nos libramos. No merecimos ganar el partido. Hay una acción en la primera parte que nos puede volver a adelantar, que es el penalti grosero a Mario Soriano. No se puede permitir este error en un fútbol serio", censuró.

Cano considera legal el tanto anulado a los algeciristas: "En la última acción, me comentan que no hay fuera de juego".

"Lo demás fue un partido muy áspero, ellos son un gran equipo con gente arriba que ponen las cosas difíciles, te exigen mucho. Tienen dos laterales que llegan bien, dos grandes centrocampistas. Es una categoría muy complicada, se hace difícil ganar fuera de casa. No fuimos capaces de encontrar esas secuencias con el balón, en la segunda parte hemos defendido bien al final, protegimos el resultado. En el debe está que tenemos que jugar mejor para ganar partido fuera de casa", apostilló.

Sí se mostró satisfecho el técnico del equipo gallego con otros aspectos del juego: "En relación a los balones cruzados, cada vez defendemos mejor el área, nos sentimos cómodos. Hubo muchos centros al área, en juego y en balón parado, fuimos muy eficaces sacando el balón de ahí. A ver si somos capaces de mantener eso".

"El gol es una cadena de errores, no podemos consentir que no se quede nadie de pie para defender. Ellos tienen dos opciones, al palo, la vuelven a coger. Trataremos de mejorar. Tenemos quince días de margen para darle cabida en las sesiones de entrenamiento a lo que no hacemos bien, en lo que fallamos más. A ver si somos capaces de redondear un poco en ese balance defensivo”.

El entrenador habló de los cambios: "Antes de hacer los cambios hicimos una modificación defensiva, con Rubén de mediapunta, protegiendo a los mediocentros. Cada vez nos destrozaba Roni a los costados de Villares. No defendimos bien en la primera parte, pero lo corregimos en la segunda. Con esos cambios nos llegan por fuera, nos revientan a envíos. Con los cambios, buscaba cambiar el partido, buscar otro escenario. No nos encontrábamos con balón, quería otros futbolistas que hicieran una transición más agradable, más cómoda y determinante. En una de ellas llegó el gol. Otras veces haremos los cambios y no nos saldarán las cosas y diremos que es un desastre. Hoy ha salido".

El técnico elogió el ambiente del Nuevo Mirador: "Es maravilloso. Algeciras es uno de los sitios de la Península donde se vive el fútbol, es un ambiente positivo para el equipo de casa. Aprietan mucho, no dejan al jugador dormirse. Es una de esas localidades con mucho poso en el fútbol".